Überall Corona-Lockerungen - nur an den Schulen nicht

Schulkinder in Bayern müssen trotz regelmäßiger Corona-Tests weiter im Unterricht Maske tragen. Sogar beim Sportunterricht in der Halle. Das sorgt für Unmut und wirft die Frage auf: Warum geht es im Wirtshaus ohne Mund-Nasen-Schutz, nicht aber in der Schule?

Leiden im Sportunterricht?

Viele Schüler und Schülerinnen könnten auf den Mund-Nasen-Schutz gerne verzichten. "Ich fände es ohne Maske im Unterricht deutlich angenehmer, weil man auch alle besser versteht", so ein Realschüler aus Plattling im Landkreis Deggendorf. Eine Mitschülerin meint, man könne sich ohne Maske besser konzentrieren und besser atmen. Beim Sport sei es besonders schlimm.

Elterninitiative: "Weg mit der Maskenpflicht"

Eltern wie Sandra Eder, Sprecherin einer Elterninitiative in Wegscheid im Landkreis Passau, leiden mit. Viele Kinder klagten über Kopfschmerzen oder Müdigkeit, sagt die zweifache Mutter. Sie fordert die Rücknahme der Maskenpflicht und eine Rückkehr zur Normalität.

"Herr Söder will den Politischen Aschermittwoch, er will die Volksfeste, er will mehr Zuschauer in den Fußballstadien. Alles wunderbar - aber mir fehlt die Diskussion, was an Schulen passiert." Sandra Eder, Sprecherin einer Elterninitiative

Man müsse sich davon verabschieden, dass Schüler in der Schule hundertprozentig geschützt werden müssten. "Die gehen mittags nach Hause, treffen Familie und Freunde ohne Masken. Das passt inhaltlich nicht zusammen", ärgert sich Eder.

Kultusminister hält vorerst an Regeln fest

Das Kultusministerium bleibt bei seiner Linie. In einer Stellungnahme an den BR heißt es: "Ziel ist es, durch hohen Schutzstandard dauerhaften Präsenzunterricht zu ermöglichen". Masken gehörten zu den einfachsten und effektivsten Maßnahmen gegen infektiöse Atemwegserkrankungen.

"In der aktuellen Situation besteht kein Anlass, das hohe und an den Schulen eingespielte Schutzniveau abzusenken." Bayerisches Kultusministerium

Lehrervertreter bisher zurückhaltend

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband will das nicht bewerten. Präsidentin Simone Fleischmann teilt dem BR mit, sie stehe für "größtmögliche Sicherheit" und "dauerhaften Präsenzunterricht" an Schulen. Aber: Die Regeln an Schulen müssten zur Gesamtstrategie passen und "zu dem, wie die Welt draußen tickt". Einige Lehrer berichten dem BR, sie würden sich dem Virus total ausgeliefert fühlen, wenn die Maskenpflicht wegfallen würde.

Der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbandes, Michael Schwägerl, verwies in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die Lehrerausfallquote auf einem hohen Stand sei und damit eine starke Belastung für verbleibende Lehrkräfte bedeute. Jede weitere Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt erhöhe die Ausfallquote und gefährde massiv den Präsenzunterricht.

"Alle Beteiligten, im Besonderen aber der Abschlussjahrgang, der in wenigen Wochen seine Abiturprüfung ablegt, brauchen jetzt möglichst sichere Schulen, kontinuierlichen Unterricht und Lockerungen mit Bedacht." Michael Schwägerl, Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbandes

Klinikchef für Exit-Strategie

Matthias Keller, Chef der Passauer Kinderklinik, hält den Mund-Nasen-Schutz für Schüler per se für nicht schädlich. Man dürfe aber nicht generalisieren: Einige Kinder leiden darunter, viele kommen problemlos damit zurecht. Allerdings müsse es - wie in anderen Bereichen auch - eine Exit-Strategie geben.

"Ich halte einen Stufenplan für richtig. In etwa so: Schulbetrieb sicherstellen, Quarantäneregeln überdenken, Wegfall der Maske in Grundschulen und beim Sport. Später dann könnten Masken- und Testpflicht ganz wegfallen." Matthias Keller, Chef der Passauer Kinderklinik

Andere Länder wie Österreich machten es so ähnlich, so der Kinderarzt. Die Kinder hätten ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet. Jetzt müssten sie bei einer Exit-Strategie berücksichtigt werden.

Bayerns Schulen: Lockerungen nicht ausgeschlossen

Das bayerische Kultusministerium schließt ein Lockern der Corona-Regeln an Schulen in Zukunft nicht aus. Dem BR teilt das Ministerium mit, die Entwicklungen würden weiter aufmerksam beobachtet. Erleichterungen an Schulen würden umgesetzt, "sobald es im Rahmen einer Gesamtabwägung sinnvoll erscheint".