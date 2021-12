Über Weihnachten: Kriminelle in Mittelfranken aktiv

Weihnachten ist nicht immer nur das Fest der Liebe, sondern auch das Fest der Diebe. Für Mittelfranken meldet das Polizeipräsidium mehrere Diebstähle und Einbrüche. In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe.

Altdorf: Einbrecher klaut leeren Tresor aus Kindergarten

So ist ein bislang Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Heiligabend in einen Kindergarten in Altdorf bei Nürnberg eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten entwendete der Täter einen Tresor. Pech für den Einbrecher, denn der Tresor war komplett leer. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, teilte die Polizei mit. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung am Tatort. Personen, denen im Bereich des Kindergartens verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Einbrüche in Weißenburg und Pleinfeld

Am vergangenen Donnerstag, einen Tag vor Heiligabend, sind Einbrecher in zwei Wohnhäuser in Weißenburg und dem nahegehelenden Pleinfeld eingestiegen. In Weißenburg war laut Polizei ein Wohnhaus im Birkenweg das Ziel der Einbrecher. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr gelangten sie über eine Kellertür in das Anwesen und entwendeten Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro. Nur wenig später, zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr schlugen Einbrecher auch im Südring in Pleinfeld zu. Dort verschafften sich die Unbekannten über eine Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Auch in diesem Fall entwendeten die Täter Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Auch hier bittet die Kripo um Hinweise.

Reifen in Weißenburg gestohlen

Die Gegend um Weißenburg war bei Dieben rund um die Weihnachtsage offenbar besonders beliebt. So entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag mehrere Reifensätze vom Gelände eines Autohauses in Weißenburg. Die Reifendiebe hatten von insgesamt vier Fahrzeugen die Reifensätze abmontiert. Die Pkw waren in dieser Zeit auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Dettenheimer Straße abgestellt. Der Wert der entwendeten Reifensätze wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Dettenheimer Straße nimmt die Polizei entgegen.

Rentner fällt in Nürnberg auf Trickdiebin rein

In der Weihnachtszeit sind Menschen verstärkt bereit, anderen zu helfen. Diese Bereitschaft wird von Kriminellen rücksichtslos ausgenutzt. So wie im Falle eines Nürnberger Rentners. Am Vormittag des 24. Dezember wurde ein 87-jähriger Mann im Stadtteil Johannis zum Opfer einer Trickdiebin. Die unbekannte Frau hatte den Senior auf dem Heimweg vom Einkaufen angesprochen und ihn darum gebeten, sich bei ihm "aufwärmen" zu dürfen. In seiner Wohnung kochte er der vermeintlich hilfsbedürftigen Frau einen Kaffee. Die Trickdiebin nutzte die Zeit und stahl dem Mann rund 500 Euro Bargeld. Den Kaffee ließ die skrupellose Frau stehen. Die Frau soll circa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Sie sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent und war bekleidet mit blauer Jeans, schwarzem Parka, trug ein graues Kopftuch und führte eine große dunkle Tasche mit.

Kriminalpolizei Mittelfranken bittet in allen Fällen um Mithilfe

In allen Fällen bittet der Kriminaldauerdienst Mittelfranken um Mithilfe. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu den Täterinnen oder den Tätern nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.