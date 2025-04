Über Ostern: Stammstreckensperrung im Westen von München

Wer am bevorstehenden Osterwochenende mit der Münchner S-Bahn zum Familienbesuch oder zu einem Ausflug in die Natur fahren will, sollte davor genau die Verbindung in App, Web oder am Fahrkartenautomaten prüfen. Denn von Karfreitagabend 22:40 Uhr bis Dienstagmorgen um 4:40 Uhr verkehren auf dem westlichen Teil der Münchner Stammstrecke zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke keine S-Bahnen. Nur die S6 fährt ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof – ebenso wie der Regionalverkehr. Nicht gebaut wird am östlichen Teil der Stammstrecke: Hier verkehren insgesamt vier S-Bahnlinien.

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Pasing und Hauptbahnhof

Wer ein Ziel zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke hat, muss den Schienenersatzverkehr nutzen: Busse sollen die Fahrgäste im 10-Minuten-Takt an die Stationen bringen, die von den S-Bahnen nicht angefahren werden. Die Deutsche Bahn (DB) setze erstmals große, purpurfarbene Informationsstelen ein, um auf die Ersatzhaltestellen aufmerksam zu machen und über die Verkehrsanbindungen während der Bauarbeiten zu informieren, heißt es auf der Website der DB.

S-Bahnen zum Flughafen verkehren weiter – mit Einschränkungen

Zum Flughafen wird man – mit Einschränkungen – aber weiterhin kommen: Die S1 fährt ab Hauptbahnhof Richtung Freising und Flughafen, allerdings ohne Halt bis Moosach. Die S8 startet an der Donnersberger Brücke und fährt ebenfalls bis zum Flughafen.

Bauarbeiten in Laim: Vorbereitungen für zweite Stammstrecke

Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke. In Laim, wo die neuen Gleise starten und enden sollen, finden über das Wochenende unter anderem Arbeiten an Kabeln und Oberleitungen statt. Die zweite Stammstrecke soll nach derzeitiger Planung spätestens 2037 in Betrieb gehen.

S8 gleich doppelt von Bauarbeiten geplagt

Auf eine weitere Einschränkung müssen sich die Fahrgäste der S8 einstellen: Wegen Kabelarbeiten stehen am Karfreitag die S-Bahnen auch auf dem Abschnitt zwischen Pasing und Gilching-Argelsried still. Ersatzweise kommen hier Busse zum Einsatz.