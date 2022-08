Über Hunderttausend Euro erbeutet: Telefonbetrüger festgenommen

Die Polizei hat in Passau den Geldabholer eines Telefonbetrugs festnehmen können. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch. Eine betrogene Seniorin war stutzig geworden.

Vermeintlicher Polizist machte Seniorin Angst

Die 83-Jährige aus Passau war von einem Mann angerufen worden, der angab, Polizist zu sein und sich mit dem Namen "Schmidt" vorstellte. Er erzählte der Seniorin, dass ein rumänischer Einbrecher festgenommen worden sei und man bei ihm einen Zettel mit dem Namen der 83-Jährigen gefunden habe. In mehreren Telefonaten gelang es dem Anrufer, die Frau davon zu überzeugen, dass ihre Wertsachen und ihr Vermögen in Gefahr seien.

83-Jährige gleich zwei Mal betrogen

Die Seniorin hob den Angaben zufolge mehrere Zehntausend Euro von Konten bei zwei verschiedenen Banken ab. Sie übergab das Geld am Mittwoch vergangener Woche an einen zunächst unbekannten Abholer. Einen Tag später riefen die Betrüger erneut bei der 83-Jährigen an und konnten die Frau davon überzeugen, noch am selben Tag Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro an denselben Abholer zu übergeben.

Seniorin erkundigte sich bei Polizei

Danach riefen die Betrüger ein drittes Mal an. Die 83-Jährige wollte laut Polizei erneut Geld aushändigen. Der Abholer erschien jedoch nicht zur vereinbarten Uhrzeit. Die Frau erkundigte sich deshalb bei einer Polizeidienststelle nach "Herrn Schmidt". Dadurch sei der Schwindel schließlich aufgefallen.

Geld und Gold nicht auffindbar

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren erfolgreich: Der 21-Jährige wurde am vergangenen Freitag in der Nähe des Wohnhauses der 83-Jährigen festgenommen. Das Gold und das Geld, das die Frau ihm zuvor gegeben hatte, fand die Polizei bei seiner Festnahme nicht. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Geldabholer auch in Hauzenberg aktiv

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige in einem ähnlichen Fall in Hauzenberg am selben Tag ebenfalls als Abholer fungiert hatte. Hier hatte ein 82-Jähriger mehrere Zehntausend Schweizer Franken und Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro übergeben. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt.