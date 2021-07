Über Grenzen hinweg: 25. Filmfestival Türkei Deutschland startet

17 Filme aus der Türkei und 17 Filme aus Deutschland werden beim 25. Filmfestival Türkei Deutschland gezeigt. Auch Filmschaffende und Schauspieler werden zum Festival anreisen, um mit dem Publikum zu sprechen. Ein rein digitales Festival wollten die Veranstalter nicht anbieten. "Das Festival ist darauf angewiesen, dass sich die Menschen aus beiden Kulturen auf Augenhöhe begegnen. Nur durch den direkten Austausch können Vorurteile abgebaut werden", sagt Festivalleiter Adil Kaya.

Politisches Kino beim Filmfestival Türkei Deutschland

Eröffnet wird das Festival mit dem türkischen Film "Anons" – auf Deutsch "Die Ansage". In der Politsatire geht es um einen Staatsstreich und die Rolle des Rundfunks. Der Film spielt zwar im Jahr 1963, zeigt aber sehr gut, wie heutzutage Militär, Medien und Politik in der Türkei funktionieren. Auch das Thema Flüchtlinge wird aufgegriffen. Im Film "Omar ve Biz/Omar und Wir" erhält ein türkischer Soldat, der an der Grenze zu Griechenland als Kommandeur der Küstenwache dient, neue Nachbarn. Es ist eine Flüchtlingsfamilie. Der Soldat muss sich daraufhin seinen politischen Ansichten und Vorurteilen stellen.

Das Filmfestival ehrt zudem den Schauspieler und Theaterregisseur Genco Erkal sowie die Schauspielerin Senta Berger. Beide haben mit ihrem künstlerischen Schaffen das Kino des jeweiligen Landes geprägt, so Kaya.

Schwierige Situation türkischer Kulturschaffende in Pandemie-Zeiten

Für die Künstler und Künstlerinnen aus der Türkei sei das Filmfestival ein kurzes Aufatmen in der Corona-Pandemie. Die meisten Kulturschaffenden haben keine echte Unterstützung von Seiten des türkischen Staates erhalten – auch nicht finanziell, sagt Kaya. Ganz im Gegenteil: Kunst werde von der Regierung eher als Störfaktor wahrgenommen. So wurden beispielsweise die Sperrzeiten zwar so gelockert, dass Kulturinteressierte in das Theater oder zum Konzert gehen konnten, aber nicht mehr von den Veranstaltungen zurück, berichtet der Festivalleiter.

Filmfestival fiel wegen Corona im vergangenen Jahr aus

Wegen der Corona-Pandemie musste das Filmfestival verschoben werden. Eigentlich hätte die 25. Ausgabe des Festivals bereits im vergangenen Jahr stattgefunden. Doch die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Das Festival musste kurz vor Eröffnung abgesagt werden. In diesem Jahr beeinflusst die Pandemie erneut die Planungen. Das Festival findet in kleinerem Rahmen statt. Zudem sind die Filme an zwei verschiedenen Orten in der Stadt zu sehen: Im Filmhaus und im Gemeinschaftshaus in Langwasser.