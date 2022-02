Über eine Million Übernachtungen im "Romantischen Franken"

Das "Romantische Franken" zwischen Hesselberg und Frankenhöhe, mit seinen Touristenmagneten Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl oder Dinkelsbühl boomt. Trotz Corona-Pandemie hat der Tourismusverband im vergangenen Jahr 1.033.269 Übernachtungen gezählt und damit wieder die Million geknackt.

Vor Corona: 1,6 Millionen Übernachtungen

2019 waren es noch 1,6 Millionen Übernachtungen, erklärt Regina Bremm, Geschäftsführerin des Tourimusverbands. Die aktuelle Zahl sei daher noch weit entfernt vom Niveau vor der Pandemie. Allerdings spüre man einen leichten Aufschwung. Vor allem in den Sommermonaten waren die Unterkünfte gut gebucht.

87 Prozent deutsche Gäste

Am meisten profitiert habe die Region von den deutschen Touristen, die bei den Übernachtungen einen Anteil von 87 Prozent ausmachten. Durchschnittlich blieben Übernachtungsgäste 2,3 Tage lang, was einen Anstieg bedeute. Grund hierfür ist laut Tourismusverband, dass ausländische Touristinnen und Touristen in der Regel kürzer bleiben.

Outdooraktivität schlägt Theater

Besonders beliebt waren laut Tourismusverband historische Altstädte und deren Außengastronomie. Im Bereich Aktivitäten wurde Fahrradfahren und Wandern am meisten nachgefragt, heißt es weiter. Branchen wie Theater, Museen oder Konzertbühnen hätten weiterhin unter der Pandemie gelitten.

Die Erhöhung der Zuschauerzahl bei Theaterveranstaltungen mache aber Hoffnung auf ein besseres Jahr 2022, in dem dann vielleicht auch wieder Festspiele möglich wären, sagt Geschäftsführerin Regina Bremm.

Burgen, Städte und Natur

Der Tourismusverband "Romantisches Franken" betreut die Tourismusregion im westlichen Mittelfranken. Besonders beliebt sind die Städte Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl und Ansbach. Außerdem ist die Region für den Limes, den Naturpark Frankenhöhe und für ihre Burgen bekannt.