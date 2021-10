Über eine Million Besucher bei der Wirtshauswiesn

51 teilnehmende Gasthäuser und Biergärten haben auf der heute zu Ende gehenden Wirtshauswiesn 16 Tage lang mit Hopfen-Dekoration, Wiesn-Schmankerln wie Lebkuchenherzen und Musik Oktoberfest-Flair geboten.

Die Aktion sollte ein Trost sein für das erneut wegen Corona ausgefallene Oktoberfest - und dazu möglichst viele Gäste in die Wirtshäuser der Wiesn-Wirte und anderer Gastronomen in der Innenstadt locken. Und das Wiesn-Flair kam an: Über eine Million Besucher haben nach Angaben der Wirte die Wirtshauswiesn besucht.

800.000 Maß Oktoberfestbier und 600.000 Wiesn-Brezn

Mit einer Million Besucher hätten sie nicht gerechnet, sagt Gregor Lemke, Sprecher des Vereins und Wirte. Aber Schmankerl wie Hendl und Ente, Würstl, Ochs am Spieß, Schweinshaxn oder auch Kaiserschmarrn waren laut den Wirten heiß begehrt. 600.000 Brezn wurden verspeist. Dazu wurde Oktoberfestbier der jeweiligen Münchner Brauerei ausgeschenkt - nach ersten Schätzungen der Wirte waren es 800.000 Maß Wiesn-Bier, doch auch in kleineren Portionen wurde ausgeschenkt.

Verhaltenskodex und Registrierung gemäß der Corona-Regeln

Die 51 offiziellen Teilnehmer der Wirtshauswiesn von Gasthaus über Biergarten bis Café oder auch Feinschmeckerlokal hatten sich auch heuer wieder einem Verhaltenskodex verpflichtet.

Laut Veranstaltern war oberstes Gebot dabei, dass die geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Bestimmungen strikt befolgt wurden. Im Augustinerkeller in der Münchner Innenstadt etwa wurde mit mehreren Schildern auf die Regeln hingewiesen.

Junge Leute, fesche Trachten, ausgelassene Stimmung

Gregor Lemke, Sprecher des Vereins der Münchner Innenstadtwirte, spricht in der Bilanz von einer entspannten Stimmung: "Überall sah man Menschen in Tracht, die sich am Wien-Flair in unseren Gasthäusern, Wirts- und Biergärten erfreuten". Mit so einem Erfolg hätte wahrscheinlich keiner gerechnet, so Lemke begeistert.

"Wir waren so begeistert, wie die Stimmung war, wie die Leute gekommen sind, in Tracht, viel junge Leute, fesche Trachten, wertige Trachten, dann die Familien dazu. Wir sind ganz begeistert, dass wir Gastgeber sein durften bei so einer Geschichte. Gregor Lemke, Wirt vom Augustiner Klosterwirt in München

Die Münchner Wirte sind nach den Einbußen aus der Corona-Zeit entsprechen froh über den Erfolg der Oktoberfest-Ersatzveranstaltung. Sie geht heute nach 16 Tagen zu Ende, hat also exakt in dem Zeitraum stattgefunden wie das Oktoberfest, wenn man es hätte durchführen können.

Wirtshauswiesn im nächsten Jahr zusätzlich zum Oktoberfest?

Die zweite Corona-bedingte "Wirtshauswiesn" hat an die Tradition des Münchner Oktoberfests vom Ursprung erinnert. Damals fand auf der heutigen Theresienwiese ein Pferderennen statt, doch mit Speis und Trank wurde damals nur mitten in der Stadt gefeiert: In und vor den Gasthäusern.

Die Wirtshauswiesn soll nach diesem Erfolg in jedem Fall auch im nächsten Jahr stattfinden – zusätzlich zu einem möglichst normalen Oktoberfest, das haben die Veranstalter schon beim Anzapfen in ihren Wirtschaften versprochen.