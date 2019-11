Über ein Kilometer Hecke in Vilshofen gepflanzt

In Vilshofen im Landkreis Passau sind am Samstag auf sieben Wiesen und Äckern rund ein Kilometer Feldhecken gepflanzt worden. Die Aktion ist Teil des Projekts "Lebensraumkonzept für die Stadt Vilshofen", dass dieses Jahr einstimmig von Stadtrat beschlossen wurde.

Flächen werden ökologisch aufgewertet

Laut Organisator Johannes Gottinger haben insgesamt 82 Menschen an der Aktion teilgenommen und insgesamt 4.500 Pflanzen in den Boden eingebracht.

"Die Stadt Vilshofen will zeigen, dass Naturschutz und Landwirtschaft sich nicht gegenseitig ausschließen und ihre Flächen ökologisch aufwerten." Johannes Gottinger, Initiator der Pflanzaktion

Die Pflanzen werden 100 Prozent gefördert: 70 Prozent der Kosten übernimmt die Regierung von Niederbayern, die restlichen 30 Prozent trägt der Landkreis Passau. Die Stadt Vilshofen übernimmt die Kosten für das Bohren der Pflanzlöcher.

Weitere Aktionen sollen folgen

Insgesamt wurden bisher 1.250 Meter Hecken gepflanzt, so Gottinger. Zudem seinen noch mehrere Pachtverträge für bisher nicht bewirtschaftete Flächen abgeschlossen worden. In den nächsten Jahren sollen noch weitere Aktionen folgen.

Feldhecken sind Strauchreihen, in denen auch vereinzelte Bäume stehen können. Sie bieten Nahrung, Deckung und Rückzugsmöglichkeiten für Vögel, Insekten und Amphibien. Mit bis zu 900 Tierarten gehörten Hecken zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa, so der Initiator der Pflanzaktion.