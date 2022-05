Über drei Promille vor Fahrtantritt: Polizei stoppt Lkw-Fahrer

Die Kulmbacher Polizei hat bei einer Kontrolle einen Lkw-Fahrer mit einem extrem hohen Promillewert aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 45 Jahre alte Berufskraftfahrer sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach abgestellt. Nach der Kontrolle am Sonntagabend wollte der Mann seine Fahrt am nächsten Tag fortsetzen.

Polizei kassiert Fahrzeugschlüssel von Lastwagen-Fahrer

Der Mann war bei der Kontrolle stark betrunken – ein Test hatte einen Wert von knapp 3,4 Promille ergeben. Der geplante Fahrtantritt wurde dem Mann untersagt, er musste seinen Fahrzeugschlüssel bis zum Erlangen seiner Fahrtüchtigkeit bei der Polizei abgeben.

Lkw-Unfall in Fürth sorgt für Schlagzeilen

Das Thema alkoholisierte Lkw-Fahrer war im Februar nach einem verheerenden Unfall in Fürth in die Schlagzeilen geraten, bei dem ein Laster auf mehreren hundert Metern Dutzende Autos ineinanderschob. Angesichts dieses Vorfalls bangen Fahrer und Speditionen um ihren Ruf.