Über Bande gegen Laschet: Was treibt Söder an?

Zerstört Markus Söder die CDU? Oder kann er frei Tatsachen benennen, weil er durch eine Ampel am wenigsten zu verlieren hat? Tatsächlich gibt es laute Kritik an Söder von den Liberalen. Generalsekretär Volker Wissing sagte im ZDF-Morgenmagazin, die FDP habe weiter inhaltlich eine große Nähe zur Union. "Deswegen fanden wir es nicht sehr klug, dass Herr Söder jetzt Möglichkeiten vom Tisch genommen hat."

Die Union als Druckmittel bei Verhandlungen mit SPD und Grünen, das hätten die Liberalen gern genutzt. Söder lehnte das mit Hinweis auf "Selbstachtung und Würde" der Union ab, anders als Armin Laschet, der wiederum um seinen Posten als CDU-Chef bangen muss, wenn Jamaika nicht zustande kommt.

Doleschal: Söder beschreibt Realitäten

In der CSU gibt es Rückendeckung für Söders Vorgehen. "Markus Söder hat nur Realitäten beschrieben und die Stimmung im Land aufgenommen", sagt der bayerische JU-Chef Christian Doleschal. Er verstehe die Nervosität der FDP, immerhin werde auch "Kühnerts Chaos-Truppe" – gemeint sind die jüngeren, neuen SPD-Bundestagsabgeordneten – Teil der Ampel sein. Allerdings habe die FDP den Weg Richtung Ampel eingeschlagen und sich gegen parallele Jamaika-Gespräche entschieden, so Doleschal.

CDU und CSU ohne gemeinsame Position

Der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter betont, CDU und CSU hätten keine gemeinsame Position in der Frage. Er vermutet, dass Söder sich eine bessere Ausgangslage für den bayerischen Landtagswahlkampf erhofft, wenn die CSU in Berlin in der Opposition ist.

Die Chefin der Oberbayern-CSU, Ilse Aigner, unterstützt Söder in seinen Aussagen gestern. Einen Vorteil der Oppositionsrolle im Bund will sie aber nicht sehen. Sie betont, dass es in der Bundesregierung im Falle einer Ampel weder viele bayerische Köpfe, noch viele bayerischen Themen geben werde.

Und noch ein Argument ist zu hören aus der Partei: Opposition im Bund, das ermöglicht der CSU im Landtagswahlkampf, die FDP freier zu attackieren. Das hilft der CSU aber noch nicht gegen die Konkurrenz der Freien Wähler, bei der das Stänkern gegen Berlin ja schon im Bundestagswahlkampf eine große Rolle gespielt hat.

Niederlage wirklich verdaut?

Strategische Überlegungen dürften eine Rolle spielen bei Söders Vorgehen. In der Partei wird aber auch thematisiert, dass den Parteichef die Niederlage im Kandidatenrennen noch immer antreibt. "Dass er Laschet vernichten will, ist klar", sagt ein Parteivorstandsmitglied hinter vorgehaltener Hand. Dass er Jamaika vorerst als Option ausschließt und damit den Druck auf Laschet erhöht, eröffnet auch die Möglichkeit, dass – sollte es doch noch zu Jamaika kommen – diese Koalition dann nicht von Armin Laschet angeführt werden würde.

"Starker Mann" der Union?

Söder selbst betont seit Monaten, er habe die Niederlage gegen Armin Laschet verdaut. Und: "Fragen, die die CDU betreffen, muss die CDU klären." Ist Laschet erst einmal Geschichte, könnte Söder als der starke Mann in der Union dastehen. Auch das ist ein mögliches Motiv. Denjenigen in der CDU, die Laschet loswerden wollen, dürften Söders Auftritte gefallen, weil sie Laschet weiter unter Druck setzen. Söders Beliebtheit bei der Schwesterpartei dürfte dadurch aber dennoch nicht steigen.