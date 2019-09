Über 60 brennende Heuballen bei Bad Staffelstein

Bei Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels haben am Wochenende insgesamt über 60 Heuballen gebrannt. Wie die Polizei berichtet, standen am Samstagabend (31.08.19) drei Heuballen in Flammen. Die Feuerwehr konnte sie schnell löschen.

Weitere Brände am Sonntag

Am Sonntag (01.09.19) wurde die Feuerwehr dann erneut alarmiert. Diesmal brannte es in der Bad Staffelsteiner Rosenstraße. Die Flammen breiteten sich rasch aus und setzten so etwa 60 der nebeneinander gelagerten Ballen in Brand. Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf wenige tausend Euro.

Mögliche Brandstiftung

Die Kripo in Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher dem BR. Die Beamten bitten deshalb um Hinweise.