Über 6 Kilogramm Marihuana: Dealer in Plattling festgenommen

Die Polizeibeamten überraschten den Afghanen direkt bei einem Drogengeschäft. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Zimmers in einer Asylbewerberunterkunft und der Wohnung seiner 17-jährigen Deutschen in Plattling fanden die Ermittler über sechs Kilogramm Marihuana und mehrere tausend Euro in bar.