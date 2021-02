Über 500 Reisende an Grenze zu Tschechien und Tirol abgewiesen

In der Nacht zum Sonntag liefen die Kontrollen an den bayerischen Grenzen zu Tschechien und Tirol zunächst ruhig an und sorgten weder für Stau noch für lange Wartezeiten. "An einem Wochentag, wenn Pendler versuchen einzureisen, wird die Lage sicherlich anders aussehen", sagte ein Sprecher der Grenzpolizei Passau am Morgen.

Kontrollen sollen Ausbreitung der Corona-Mutationen verhindern

Ziel der Grenzkontrollen ist, das Einschleppen von ansteckenderen Varianten des Coronavirus über die Grenze einzudämmen. Sowohl in Tschechien als auch im österreichischen Bundesland Tirol sind diese Varianten deutlich stärker verbreitet als in Deutschland. Deshalb dürfen aus den betroffenen Gebieten seit Sonntag 0.00 Uhr nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gab es zunächst für Ärzte, Kranken- und Altenpfleger sowie für Lastwagenfahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte.

Söder weist Kritik zurück: Ohne Kontrollen "erhebliche Gefährdung"

Kritik an den Maßnahmen wies Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag bei einem Besuch in Schirnding an der tschechischen Grenze zurück. Die Kontrollen bedeuteten nicht das Ende des freien Europas, wie manche sagten. Dies sei Unsinn. Er sei überzeugt, dass es Europa stärke, wenn es gelinge, eine neue Corona-Welle zu verhindern. Momentan sei unklar, wie in Tschechien das Corona-Management weitergehe, sagte Söder. "Ich darf ausdrücklich sagen: Wir sind befreundet. Wir helfen, wir nehmen auch tschechische Patienten gerne auf. Aber wenn es jenseits der Grenze überhaupt keine Maßnahmen mehr geben sollte, dann bedeutet das eine erhebliche Gefährdung."

Bis Sonntagmittag über 500 Reisende abgewiesen

In den ersten zwölf Stunden seien mehr als 500 Menschen an den Grenzen zurückgeschickt worden, bilanzierte der Präsident der Bundespolizeidirektion München, Karl-Heinz Blümel. An der Grenze zu Tschechien seien bis Sonntagmittag 717 Personen kontrolliert worden, 288 davon seien nicht einreiseberechtigt gewesen und zurückgewiesen worden. Im Grenzabschnitt zu Tirol seien über 1.000 Personen kontrolliert und davon 247 an der Einreise gehindert worden, "weil sie über keine Einreiseberechtigung verfügten". Personen, die zwar einreiseberechtigt waren, aber keinen negativen Corona-Test vorweisen konnten, seien "einem Test zugeführt" worden.