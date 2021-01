Über 400 Polizeieinsätze in Niederbayern

Bis 3 Uhr morgens dauerte ein Einsatz auf der B8 bei Altfalter/Vilshofen im Kreis Passau: Ein mit Holzlatten beladener Sattelzug war auf der Bundesstraße wegen Schneeglätte ins Rutschen gekommen und musste aufwändig aus dem Graben geborgen werden. Zunächst hatte eine Firma die Bergung organisiert, die mit dem schwer beladenen Lkw nicht zurecht kam. Die Polizei brach daraufhin die Aktion ab. In der Nacht übernahmen Fachfirmen aus Passau und Deggendorf die Bergung.

Beinahe-Zugunglück am Bahnhof Ergoldsbach

Am Bahnhof in Ergoldsbach im Kreis Landshut wäre es fast zu einem Zugunglück gekommen: Ein Bundesbahn-Mitarbeiter war mit seinem Kleintraktor beim Schneeräumen zu nahe an ein Zuggleis gekommen und wurde von einem einfahrenden Flughafenexpress touchiert. Verletzte gab es nicht und der Zug konnte wenig später weiterfahren, heißt es.

Schneemobile im Garten

In Neureichenau im Kreis Freyung-Grafenau haben am Dienstagabend Schneemobil-Fahrer für Ärger gesorgt. Wie die Polizei meldet, hatten sie offenbar einen privaten Garten mit einer Schneepiste verwechselt und fuhren darin herum. Die Hausbesitzerin rief die Polizei, vier Anzeigen folgten.

Wetteraussichten: erstmal winterlich

Mittlerweile hat sich das Wetter beruhigt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, muss allerdings weiter mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden. Vor allem am Vormittag und ab dem Mittwochnachmittag sind erneut Schneefälle in Niederbayern vorhergesagt. Die Höchstwerte liegen um den Gefrierpunkt.

Auch morgen schneit es laut DWD bei lebhaftem Wind teils länger anhaltend. Der Schnee geht im Laufe des Tages zunehmend in Regen über, was glatte Straßen zur Folge haben kann.

Der Freitag wird sehr windig, regnerisch aber relativ mild, bei bis zu 8 Grad.