Die Sorgen wegen stürmischen Wetters und Faschingskonkurrenz waren unbegründet: Am Dienstagabend haben über 3000 Oberstdorfer ihren Nordischen Ski WM-Helden einen rauschenden Empfang bereitet.

Medaillengewinner frenetisch bejubelt

Die Skispringer Katharina Althaus, Karl Geiger und Juliane Seyfarth sowie die Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger wurden einzeln auf die Bühne im Kurpark gerufen. Das Publikum feierte jeden der Sportler frenetisch und mit großem Applaus. Die vielen gewonnenen goldenen und silbernen WM-Medaillen waren selbst für das über die Jahre erfolgsverwöhnte Oberstdorfer Publikum etwas Besonderes. Oberstdorf betrieb mit diesem Empfang perfekte Eigenwerbung für die Heim-Weltmeisterschaft in zwei Jahren im Allgäu.

Eintrag in Goldene Buch

Im Anschluss an die Feier im Kurpark und ein Feuerwerk trugen sich die Athleten ins Goldene Buch der Marktgemeinde ein, schrieben zahllose Autogramme und machten Selfies, fast bis zur Erschöpfung. Für die Sportler sind die Feierlichkeiten damit erst mal abgeschlossen. Am Wochenende geht es in Norwegen mit den nächsten Weltcups weiter.

Sportler räumen Gold- und Silbermedaillen ab

Der Skispringer Karl Geiger hatte bei der Nordischen Ski WM im österreichischen Seefeld Silber im Einzelspringen und Gold im Mannschaftsspringen geholt. Zusammen mit Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sprang Geiger dann auch beim sehr spannenden Mixed-Team-Springen auf den ersten Platz. Katharina Althaus sicherte sich zudem im Einzelspringen die Silbermedaille, zusammen mit Juliane Seyfarth auch die Goldmedaille im Frauen-Team. Die Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger brachten WM-Mannschaftswettbewerb Silber mit nach Hause.