Über 30 Zentimeter Neuschnee: "Kein Chaos, aber Herausforderung"

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind seit gestern 215 Verkehrsunfälle mit insgesamt 30 Verletzten gezählt worden. Noch dazu kommen bisher 130 Einsätze wegen liegengebliebener Lastwagen und Autos, die an manchen Stellen zu stundenlangen Staus geführt haben. Schwerpunkt mit 40 Unfällen und acht Verletzten war der Landkreis Ostallgäu.

Viel Arbeit für Räumdienste

Insgesamt gab es am Mittwoch mehr als 600 Polizeieinsätze, was mehr als 80 Prozent über dem Tagesdurchschnitt liege, heißt es von der Einsatzzentrale Schwaben Süd/West. Trotz weiterer 35 Zentimeter Neuschnee in der vergangenen Nacht sei ein Verkehrschaos aber ausgeblieben. Das liegt auch an den Räumdiensten im ganzen Allgäu, die fast rund um die Uhr im Einsatz sind. Im Bereich der Stadt Kempten sind fast einhundert Mitarbeiter und 46 Fahrzeuge mit Schnee räumen beschäftigt.

Die Reihenfolge für die Räumungen sei dabei streng festgelegt, so der Leiter des städtischen Betriebshofes, Michael Kral. Neben den Hauptverkehrsstraßen haben die Zufahrten zum Klinikum, die Buslinien und Bushaltestellen Vorrang. Bei über 1.000 Kilometern Räumstrecken und allein 350 Bushaltestellen sei alles im Einsatz, was fahren oder Schnee schaufeln kann. "Es ist allerdings kein Chaos, aber eine Herausforderung", so Kral gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Unfall mit vier Lkw auf der A96 bei Lindau

Für große Verkehrsbehinderungen sorgte am frühen Morgen ein Unfall mit vier Lkw auf der A 96 im Landkreis Lindau. Bei einem der Fahrzeuge wurde der Dieseltank aufgerissen und etwa 300 bis 400 Liter Diesel flossen in ein nahegelegenes Regenrückhaltebecken. Der Fahrer, der den Unfall verursachte, musste mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ansonsten sind im Landkreis Lindau vor allem die Feuerwehren im Dauereinsatz. Zwischen Heimenkirch und Bodensee mussten sie vor allem Bäume, die unter der Schneelast zusammengebrochen und auf Straßen gekippt sind, beseitigen. Man merke jeden Höhenmeter, so Kreisbrandrat Wolfgang Endres. Je weiter unten, desto schwerer werde der Schnee und umso schwerer hätten es die Bäume, der Last standzuhalten. Seit gestern hat es im Landkreis Lindau rund 30 Zentimeter Neuschnee gegeben.

Polizist in Donauwörth frontal umgefahren

Bei der Polizei in Donauwörth waren nicht nur Beamte in Uniform, sondern auch alle Polizisten in Zivil, die sich sonst zum Beispiel um Rauschgiftdelikte kümmerten, unterwegs, um Unfälle aufzunehmen. Bis heute früh habe es im Bereich der Polizeiinspektion Donauwörth rund 30 Verkehrsunfälle sowie zahlreiche quer stehende Lkw aufgrund von Schneeglätte gegeben. Dabei ist insgesamt ein Sachschaden von 200.000 Euro entstanden. "So etwas hatten wir noch nicht", sagte Polizeisprecher Stephan Roßmanith dem BR.

Ein Polizist wurde verletzt, als ein 18-jähriger Donauwörther in der Innenstadt laut Polizei bei starkem Schneefall eine Kurve schnitt. Dabei sei er fast in ein wartendes Auto gekracht und habe dann den Polizisten frontal erfasst. Der hatte bei einem Feuerwehreinsatz den Verkehr geregelt. Der Beamte kam mit Prellungen und Verstauchungen ins Krankenhaus.

Autofahrer berichteten der Polizei auch von dicht auffahrenden und überholenden Autos – trotz der verschneiten Fahrbahnen. Bei den allermeisten Unfällen war laut Polizei eine an den Schnee nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache.