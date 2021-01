Über 200.000 Euro Bußgeld: Zoll geht gegen Hofer Unternehmer vor

Mitarbeiter des Hauptzollamts Regensburg haben in Hof einen Transportunternehmer kontrolliert, der zum wiederholten Mal Fahrer illegal beschäftigt hat. Er muss nun ein Bußgeld von 204.000 Euro bezahlen. Wie das Zollamt mitteilt, gingen gegen den Unternehmer gleich mehrere Anzeigen ein.

Hof: Sozialversicherungsbetrug in Höhe von 28.000 Euro

Unter anderem beschwerte sich ein Fahrer, dass er unter dem Mindestlohn – der 2021 erhöht wird – bezahlt wurde und ihm so rund 64.000 Euro Lohn entgingen. Ermittlungen gegen den Unternehmer zeigten schließlich, dass er in den Jahren 2017 und 2018 entweder falsche oder gar keine Angaben über seine Beschäftigten bei der Sozialversicherung machte. In 34 Fällen sparte sich der Unternehmer so rund 28.000 Euro. Wegen des Hinterziehens von Sozialversicherungsbeiträgen erließ das Amtsgericht Hof zudem einen Strafbefehl über 4.000 Euro.

Zollamt kontrolliert Transportunternehmen erneut

Als das Zollamt kurze Zeit später erneut das Beschäftigungsverhältnis eines seiner Fahrer kontrollieren wollte, verweigerte der Unternehmer zunächst die Mitarbeit – um schließlich eingestehen zu müssen, dass der Fahrer wieder nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Das erneute Vergehen kostete den Geschäftsmann weitere 3.000 Euro. Insgesamt musste der Unternehmer also 211.000 Euro Strafe zahlen.