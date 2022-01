Über 11 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen in Bayern erstgeimpft

Nach Ansicht von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sind die Kinderimpfungen in Bayern gut angelaufen. Schon mehr als elf Prozent der Fünf- bis Elfjährigen im Freistaat hätten ihre Erstimpfung gegen Corona erhalten, teilt das Ministerium mit.

Platz drei im Bundes-Ranking

"Trotz der Feiertage konnten wir in Bayern in nur rund drei Wochen bereits 91.760 Fünf- bis Elfjährige erstimpfen. Damit liegt Bayern auf Platz 3 in Deutschland", sagte Holetschek beim Kinderimpftag im Impfzentrum in Kelheim. Er freue sich, dass sich so viele Eltern dafür entscheiden, ihre Kinder vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen. Kinder erlitten zwar nur selten schwere Verläufe, könnten aber auch von Post-Covid betroffen sein oder andere infizieren.

Für Kinder von fünf bis elf Jahren und deren Familien gibt es in Impfzentren oft eigene Angebote und gesonderte Impfstraßen. Eltern können telefonisch einen Termin ausmachen oder sich manchmal auch digital anmelden. Infos finden sich auf den Websites des Landratsamts bzw. der Stadt oder des Impfzentrums. Auch Kinder-, Jugend- und Hausärzte sind Ansprechpartner für Kinderimpfungen.

Deutschlandweit liegt die Quote aktuell bei neun Prozent

Deutschlandweit werden die Impfangebote gut angenommen. Eine erste Dosis der seit kurzem verfügbaren Kinderimpfung haben bislang neun Prozent der Fünf- bis Elfjährigen in der Bundesrepublik erhalten. Von den Zwölf- bis 17-Jährigen in Deutschland sind laut Robert Koch-Institut derzeit rund 60 Prozent mindestens einmal, 53 Prozent vollständig geimpft und knapp sieben Prozent bereits geboostert. Die Impfungen gelten hierzulande weiter als der zentrale Schlüssel, um erneute Schulschließungen infolge der Corona-Pandemie zu vermeiden.