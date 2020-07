Mehr als 11.000 Neugeborene: Babyboom in Niederbayern

In Bayern wurden im vergangenen Jahr mehr als 600 Babys mehr geboren als noch 2018. Insgesamt waren es gut 128.000 Mädchen und Buben. Das ist zugleich die höchste Geburtenzahl seit 1997. Kräftig mitgeholfen haben dabei die Niederbayern.

Niederbayern und Oberpfalz geburtenstark

Wie das Landesamt für Statistik mitteilt, sind in Niederbayern 2019 fast 11.300 Babys zur Welt gekommen. Im Vorjahr lag die Zahl noch knapp unter 11.000. Das bedeutet, dass die Geburtenrate in Niederbayern 2,8 Prozent zugelegt hat - so viel wie sonst nirgendwo in Bayern. Auf Platz zwei der geburtenstarken Regierungsbezirken liegt die Oberpfalz mit einem Plus von 2,4 Prozent. In Oberbayern und Mittelfranken hingegen sind 2019 weniger Kinder als 2018 geboren worden.

Mehr Sterbefälle als Neugeborene

Weil trotz hoher Geburtenzahl mehr Menschen sterben als zur Welt kommen, nimmt die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Lebendgeborene minus Gestorbene) in Niederbayern ab: Im Jahr 2019 schrumpfte die Bevölkerung um fast 2.000 Menschen. Dieser Sterbefallüberschuss ist in Bayern seit bereits fast 20 Jahren zu beobachten. Er ist im Jahr 2019 jedoch geringer ausgefallen als im Vorjahr.

Trotzdem mehr Einwohner in Bayern

Insgesamt nahm in Bayern die Bevölkerungszahl aber um gut 48.000 Personen zu. Das Landesamt für Statistik nennt als Begründung die Zuwanderung, die die Verluste in den natürlichen Bevölkerungsbewegungen kompensieren konnte.