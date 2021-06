Mehr als 100 Unwetter-Einsätze der Feuerwehren in der Oberpfalz

Wegen heftiger Gewitter und Starkregens mussten Polizei und Feuerwehren in der Oberpfalz in der Nacht auf Mittwoch zu vielen Einsätzen ausrücken. Wie Sprecher der integrierten Leitstellen der Oberpfalz mitteilten, ging es dabei meist um vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und ausgehobene Gullideckel.

Person fällt in offenen Gulli

Für die Stadt Amberg und Landkreis Amberg-Sulzbach sowie Schwandorf mussten die Einsatzkräfte insgesamt 80 Mal ausrücken. Bei 95 Prozent der Einsätze ging es um vollgelaufene Keller. In Schwarzenfeld fiel eine Person in einem Keller in einen Gulli und wurde dabei laut einem Sprecher leicht verletzt.

Nach Blitzeinschlag Rettungsdienst gerufen

In Stadt und Landkreis Weiden sowie in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth gab es laut einem Sprecher 50 Einsätze. Meist waren auch dort Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat eine Person nach einem Blitzeinschlag den Rettungsdienst gerufen. Die Person sei dabei nicht direkt getroffen worden, jedoch sei der Blitz in der Nähe eingeschlagen, woraufhin die Person sich unwohl gefühlt habe und die Einsatzkräfte verständigte.