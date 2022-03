800 Tiere, 100 Kadaver: Aldersbacher hat nun Tierverbot

Das Landratsamt Passau hatte den beiden die Tierhaltung untersagt, weil sie damit offensichtlich völlig überfordert waren. Mitarbeiter des Veterinäramtes, des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der Regierung von Niederbayern hatten die private Tierhaltung auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in Kirchham sowie in Aldersbach und in Bad Füssing aufgelöst. Mehr als 800 Tiere - darunter 40 Rinder, 300 Ziervögel, 250 Nutz- und Wasservögel, Affen, Alpakas und Schildkröten - mussten anderweitig untergebracht werden.

Die Haltungsbedingungen seien völlig unzureichend gewesen. Wasservögel hausten in den Toiletten der ehemaligen Kaserne, Rinder waren total abgemagert, Hygiene und Versorgung der Tiere waren katastrophal, obwohl der Tierhalter vor der Beschlagnahmung mehrfach von den Behörden verwarnt worden war. Es wurden insgesamt über 100 Kadaver von Tieren gefunden, die aufgrund schmerzhafter Erkrankungen und Verletzungen gestorben seien. Fotos des Veterinäramtes bestätigten die untragbaren Zustände.

Ehemalige Angestellte: Betreiber waren "Tier-Messies"

Der Tierhalter und sein Sohn bestritten die Vorwürfe, sprachen von in ihren Augen artgerechter Haltung, beschuldigten angestellte Tierpfleger und kritisierten die Maßnahmen des Veterinäramtes als "überkritisch und unverhältnismäßig". Ehemalige Angestellte des Privatzoos dagegen bestätigen die Vorwürfe. Die Betreiber seien schlichtweg "Tier-Messies" und die Zustände grauenhaft gewesen, schrieb eine ehemalige Mitarbeiterin dem BR.