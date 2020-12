vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Auto-Adventsgottesdienst in Bayreuth gut angekommen

Mehr als 100 Familien sind zum Volksfestplatz in Bayreuth gefahren, um am ersten Auto-Adventsgottesdienst der Stadt teilzunehmen. Viele haben in den Autos mitgesungen und mitgebetet. Die Stimmung sei gut gewesen, freute sich die Pfarrerin.