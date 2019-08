Über 100.000 Gäste am Wochenende im Luitpoldhain

Die Stadt Nürnberg ist sehr zufrieden mit den Besucherzahlen des zweiten Open-Air-Konzertwochenendes.

Über 100.000 Besucher

Laut dem Kulturreferat der Stadt besuchten am Samstag 50.000 Besucher den Luitpoldhain zum 2. Konzerttag des Klassik Open Airs. Am Sonntag waren 60.000 Gäste bei "Stars im Luitpoldhain". Aufgrund des Regens seien am Samstag weniger Besucher als erwartet gekommen, allerdings sei man mit der Anzahl dennoch zufrieden, so das Kulturreferat weiter.

Alles friedlich verlaufen

Beide Veranstaltungen verliefen friedlich und ohne Vorkommnisse. Das Klassik Open Air wird von den Veranstaltern als größter und grünster Konzertsaal Europas bezeichnet.

Vielfältiges Programm am Wochenende

Am Samstag stand Chefdirigent Kahchun Wong aus Singapur auf der Bühne. Unter seiner Leitung spielten die Nürnberger Symphoniker Werke unter dem Motto "Europa über alle Grenzen". Am Sonntag traten Künstler wie Clueso, Bill Evans oder Max Mutzke auf.

Aktion Pachelbel 4.0

Gleichzeitig fiel am Samstag der Startschuss für das digitale Klassikvideoprojekt Pachelbel 4.0. Dirigent Kahchun Wong rief während des Konzert dazu auf, bei der gemeinnützigen Aktion mitzumachen. Alle Infos zur Teilnahme, sowie Noten und das Kanon-Video der Nürnberger Symphoniker gibt es auf pachelbelviernull.de.