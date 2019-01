Über 10.000 Gäste: Rekordbesuch beim Filmwochenende Würzburg

Neu dabei war das Siebold-Museum, in dem unter anderem eine Reihe von japanischen Filmen lief. Bereits im Vorfeld des Festivals waren die Mehrfachkarten ausverkauft. Die abendlichen Vorführungen waren an fast allen Festivaltagen komplett ausgebucht. Das gilt auch für die Filme, die im Vogel Convention Center liefen, in dem die Filminitiative einen Kinosaal mit rund 350 Plätzen eingerichtet hatte – den mit Abstand größten des Festivals.

Erfolgreicher Eröffnungsfilm

Auch die Sonderformate „Die Selbstgedrehten“ und „Kammerflimmern“, in denen Würzburger Schüler und Studenten ihre selbst produzierten Filme zeigen, erfreuten sich großer Beliebtheit. Meistgesehener Film war die irische Produktion „The Drummer and the Keeper“, der Eröffnungsfilm, der auch den Publikumspreis gewinnen konnte. Regisseur Nick Kelly ließ es sich nicht nehmen, mit einer auf dem Festival aufspielenden Band aus Irland gemeinsam zu musizieren. Ebenfalls tolle Zuschauerzahlen verzeichneten die Filme „Womit haben wir das verdient?“ (Österreich) und „Kelebekler“ aus der Türkei. Auch die Stummfilmmatinee am Sonntagvormittag war ausverkauft.

Preisträger des Festivals

Den Preis für den besten Spielfilm im Wert von 2.500 Euro gewann „The Drummer And The Keeper“, den Preis für den besten Dokumentarfilm mit 1.500 Euro „Of Fathers and Sons“, als beste Kurzfilme wurden „Fauve“ und „The Arrival“ mit je 1.000 Euro prämiert.