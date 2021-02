Über 1.100 Abstriche: Corona-Massentest an Bayreuther Gefängnis

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bayreuth sind zwei Beschäftigte und drei Gefangene positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Landratsamt will nun am kommenden Wochenende einen großen Reihentest durchführen.

JVA Bayreuth: Corona-Tests für Gefangene und Beschäftigte

"Wir sprechen hier von 784 Gefangenen und 388 Beschäftigten, die wir voraussichtlich am Sonntag testen wollen", sagte ein Sprecher der Behörde. Sieben Gefangene seien derzeit in der JVA isoliert untergebracht worden. Das Gelände im Stadtteil St. Georgen sei dafür groß genug. Verlegungen in andere Einrichtungen habe es bislang wegen des Corona-Ausbruchs nicht gegeben.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Bayreuth liegt nach aktuellem Stand laut Landratsamt bei 101,63.