Üben für den Notfall: THW-Sandsack-Challenge

Trainieren für den Ernstfall: Das Technische Hilfswerk (THW) lädt am Samstag (07.09.19) von 10.00 bis 16.00 Uhr in vielen Orten in Mittel- und Oberfranken alle Interessierten zur THW-Sandsack-Challenge ein. Dabei werden Fertigkeiten trainiert, die laut THW wichtig sind, wenn bei Hochwasser ein Schutzwall mit Sandsäcken gebaut werden muss.

Säcke füllen, Gewicht schätzen – und zielgenau werfen

Auf einem Parcours mit sechs Stationen gilt es verschiedene Aufgaben zu lösen. So muss zunächst so schnell wie möglich ein Papiereinsatzfahrzeug zum Warmmachen gebaut werden, danach werden Säcke gefüllt und ihr Gewicht geschätzt. Anschließend müssen die Säcke zielgenau geworfen und geschlichtet werden. Bei den abschließenden Übungen sind Können und Geschicklichkeit gefragt.

Preise für die Besten in jedem Regierungsbezirk

Aus jedem Regierungsbezirk werden die Tagessieger ermittelt. Die besten Drei erhalten Preise. In Mittelfranken nehmen unter anderem das THW in Ansbach, Dinkelsbühl, Gunzenhausen, Treuchtlingen, Schwabach, Hilpoltstein, Neustadt an der Aisch, Erlangen, Nürnberg, Lauf an der Pegnitz und Fürth teil.

In Oberfranken können sich Interessierte unter anderem in Bamberg, Ebermannstadt, Forchheim, Pegnitz, Kulmbach, Selb, Martkredwitz, Bad Staffelstein, Coburg, Naila und Selb am Sandsack-Challenge beteiligen.

Weitere Informationen

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Liste der Austragungsorte und die genauen Teilnahmebedingungen finden sich auf der Webseite: https://www.thw-sandsack-challenge.de