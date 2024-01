Üben für den Ernstfall – mit dem "Piepser" gegen den Lawinentod

Lawinen sind gefährlich, unberechenbar, tosen mit ungeheurer Gewalt über große Bergflanken ins Tal. Wer sich ihnen – zum Beispiel auf einer Skitour – in den Weg stellt oder mitgerissen wird, kämpft um sein Leben - oder die Kameraden, die sie oder ihn dabei begleiten. Wer keinen "Piepser" hat, ein Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS), hat kaum eine Überlebenschance. Auch mit dem Gerät ist man auf die Erfahrung anderer Alpinisten angewiesen. Der Alpenverein organisiert in seinen Sektionen regelmäßig Schulungen. Wichtig ist das Training im Gelände.

"80 Prozent aller Lawinenopfer treten die Lawine selbst los"

Bei einem Kurs der Sektion Weilheim am Kreuzeck in Garmisch-Partenkirchen lernen die Teilnehmenden den richtigen Umgang mit LVS-Gerät, Lawinensonde und Schaufel. "Über 80 Prozent aller Lawinentoten werden von Skitourengehern und Alpinisten selbst ausgelöst", sagt Sepp Hümmer, ehemaliger Heeresbergführer. Heute arbeitet er als Bergführer und Wanderguide für die Agentur "die Bergführer" in Ohlstadt. Im Trainingsgelände am Kreuzeck übt er regelmäßig mit Wintersportlern den Umgang mit der gefürchteten Lawinen-Situation.

"Wer keinen Kurs macht, hat schlechte Karten"

Hier im Gelände hat seine Agentur acht LVS-Geräte über den ganzen Winter im Schnee deponiert. Die müssen jetzt von den Teilnehmern gefunden werden. Als erstes erklärt er der Gruppe, wie sie ihre Geräte richtig bedienen, danach, wie die Pfeile und Zahlen auf dem Display bei der Suche zu lesen sind. "Die größten Fehler sind, dass Leute sich die Geräte kaufen, aber nicht damit üben", sagt der Routinier, der schon manche Lawinenbergung miterlebt hat. "Wer sich ein Gerät kauft und keinen solchen Kurs mitmacht, hat schlechte Karten." Jetzt heißt es für ein Dutzend Teilnehmer, eine verschüttete Person zu finden und zu bergen. Es wird hektisch, als sich das Signal auf den LVS-Geräten mit lautem Piepsen bemerkbar macht. In 80 Zentimeter Tiefe liegt das vermeintliche Opfer, eine Übungspuppe in Lebensgröße, die von den Teilnehmern des Kurses gerettet werden soll.

Chance, zu überleben, beträgt 15 Minuten

Mit einem Handschuh wird die kürzeste Entfernung zum Opfer markiert. Das Opfer hat im Ernstfall eine Überlebenschance von 15 Minuten. Mit einer Sonde, einer dünnen über zwei Meter langen Stange wird jetzt der Untergrund nach dem Dummy abgesucht. Ruth Lohrbacher hat das erste Mal mit Sonde und Schaufel geübt: "Es war eine interessante Erfahrung, wie sich eine Person unter der Schneedecke mit der Sonde anfühlt." Tourenguide Andi Richter von der Sektion Weilheim zeigt den Teilnehmenden mit einer Schneehöhle, wie ein Verschütteter liegen könnte und wie man mit der Sonde den Boden, einen Rucksack oder einen Menschen erspüren kann.