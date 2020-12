Udo Lindenberg zeichnet Weihnachtskarte für Stadtjugendring

Der Rockstar Udo Lindenberg hat eine Weihnachtskarte für den Stadtjugendring Regensburg gezeichnet. Das Kunstwerk des "Panikrockers" geht in diesen Tagen an die Jugendverbände in Regensburg und alle, die sich im Jugendring ehrenamtlich engagieren, wie der Verband mitteilt. Auf der Weihnachtskarte verbreitet Udo Lindenberg im Coronajahr die Botschaft "No Panic" - "Keine Panik". Als Comicfigur prostet er selbst dem Betrachter mit Hut und Sonnenbrille zu.

Lindenberg zeichnet auch für Unicef

Lindenberg rief zuletzt mehrmals zu Zuversicht auf und appellierte an gegenseitige Unterstützung in der Pandemie-Situation. "Wenn die Welt zu düster ist, dann machen wir sie eben hell", erklärte Lindenberg bei der Präsentation seiner diesjährigen Unicef-Weihnachtskarte, die online verkauft wird. Für das Kinderhilfswerk zeichnet er bereits seit Jahren.

"Immer mal wieder den alten Kumpel Hoffnung in den Arm nehmen. Sich auch Hilfe holen, gucken: Wie können wir uns gegenseitig supporten", riet Lindenberg. "Die Leute halten zusammen und die Spalter sind in der Minderheit. Wir sind mehr – wir schauen nach vorne und keiner bleibt zurück, leave no one behind", so der Rockstar.

Weihnachtskarte ist "Wertschätzung für Engagement"

Der Regensburger Stadtjugendring-Vorsitzende Philipp Seitz freut sich, dass sich Udo Lindenberg bereiterklärt hat, für die diesjährigen Weihnachtskarten ehrenamtlich das Motiv zu gestalten: "Das ist eine besondere Weihnachtskarte und gleichzeitig auch eine schöne Wertschätzung für das Engagement unserer Jugendverbände und Ehrenamtlichen", sagte er.

Immerhin hängen die unverwechselbaren Gemälde von Udo Lindenberg auch im Kanzleramt und in Galerien. Bekannt ist der Rockmusiker unter anderem für seine "Likörelle": Aquarelle, die Lindenberg mit eingefärbten Likören malt.