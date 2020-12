Udo-Lindenberg-Mittelschule in Mellrichstadt vertont "Imagine"

Einsingen erfolgte separat

Die Umsetzung war eine große organisatorische Herausforderung für die Schule: Da man aufgrund der Corona-Bestimmungen keine Gruppen gemeinsam singen lassen konnte, machte ein professioneller Tontechniker die Aufnahmen der Schüler separat und legte sie später übereinander. Ähnlich war das Verfahren dann beim Filmen des Musikvideos.

Schüler aus Kenia mit dabei

An dem Projekt sollten möglichst alle Teile der Schulfamilie beteiligt sein. Deshalb kontaktierte Libischer auch die Partnerschule "St. Joseph House of Hope" in Kenia. Die Schulkinder haben das Lied ebenfalls eingesungen und sind in dem Video zu sehen. Am Ende des Musikvideos ist auch der prominente Namensgeber der Schule zu hören: Deutschrocker Udo Lindenberg steuerte ein paar Textzeilen bei. „Wir haben Udo kontaktiert und haben ihm die Idee vorgestellt. Er war dann gleich bereit und sagte: Ja klar, da mach ich mit!“, so Schulleiter Libischer in "Mittags in Mainfranken".

14.000 Klicks auf Youtube

Das Musikvideo der Udo-Lindenberg-Mittelschule Mellrichstadt ist seit einer Woche online. Auf Youtube wurde es bisher fast 14.000 Mal angeschaut. Dass es offenbar den Nerv der Zeit trifft, freut Schulleiter Achim Libischer natürlich. Das unmittelbare Feedback der Kinder und ihrer Familien sei aber am wichtigsten: "Es ist schön zu sehen, wie die Kinder voller Stolz erzählen, was zuhause die Eltern, die Großeltern an Feedback gegeben haben. Das war sehr, sehr positiv!" Das positive Feedback von außerhalb der Schule „kommt oben drauf. Damit haben wir nicht gerechnet. Es ist vielleicht Indiz dafür, (…) was in der jetzigen Zeit einfach für die Leute von Bedeutung ist. Es strahlt ein bisschen Hoffnung aus… in dieser Zeit, in der alle nur die Köpfe hängen lassen. Nicht beklagen, sondern schauen wie kann man es besser machen und nach vorne blicken: Das ist unser Credo.“