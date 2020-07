Udo Lermann-Areal wird zu Läden und Wohnungen umgebaut

Grünes Licht vom Stadtrat: In Marktheidenfeld wurde nun einstimmig beschlossen, dass das Udo-Lermann-Gelände in der Innenstadt umfassend neu umgestaltet werden soll. Zwei Investoren-Gruppen wollen in das Lermann-Areal Läden, einen Drogeriemarkt und seniorengerechte Wohnungen integrieren. Auch der Bau einer Tiefgarage mit 195 Stellplätzen unter dem Gelände ist geplant.

Umbau des Areals in drei Abschnitten

Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2022 geplant. Das knapp 10.000 Quadratmeter große Areal soll in drei Bauabschnitten bis voraussichtlich 2024 komplett umgestaltet werden. Als Bauherren fungieren die KRE Group Bamberg und die Senioren Wohnen Holding (SWH) Berlin. Ihnen obliegt es nun, im Einvernehmen mit der Stadt einen Bebauungsplan aufzustellen und zu bezahlen.

Ladenflächen und Wohnungen auch für Demenzkranke

Der Elektrofach- und auch der Fahrradmarkt der Firma Udo Lermann bleiben erhalten und werden ins Konzept integriert. In dem bislang noch fünfstöckigen Kaufhaus soll die oberste Etage abgetragen und in eine großzügige Dachterrasse umgewandelt werden. Für das Erdgeschoss sind kleinere Ladenflächen, ein Sozialcafé und medizinische Behandlungsräume geplant. Im ersten bis vierten Geschoss sind spezielle Seniorenwohnungen – unter anderem auch für Menschen mit Demenz – vorgesehen, an die Angebote zur Tagespflege und zur ambulanten Pflege angebunden sind.