U18 Wahlanalyse - Aktion "Stimmlos" im Oberland

Damit die Jugendlichen nicht stimmlos bleiben, gab es die U18-Wahl, und nun werden die Ergebnisse in die Öffentlichkeit getragen. Dafür schickt der Kreisjugendring Jugendreporter durch die Landkreise Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen. Von Marktplätzen bis Schulhöfen sollen die Jugendlichen die Wahl diskutieren - mit Erwachsenen und vor allem auch mit Erstwählern.

Erwachsene sollen für Jugendliche stimmen

Der Kreisjugendring fordert ein Wahlrecht ab 16 Jahren. Wenn dann auch noch das Wahlrecht mehr Einzug in den Lehrplan erhalten würde, könnte das die Demokratie stärken - so Romy Jakubowicz vom Kreisjugendring Garmisch-Partenkirchen. Sie hofft, dass die Aktion "Stimmlos" etwas provoziert. Ziel sei es, dass sich Erwachsene mit den Ergebnissen der U18 Wahl auseinandersetzen und so den Jugendlichen doch noch eine Stimme verleihen. Das Ergebnis der U18-Wahl lässt aufhorchen: Im Landkreis Weilheim-Schongau haben über 29 Prozent für die Grünen gestimmt, die CSU erhielt rund 21 Prozent der Stimmen.

Jugendreporter in Weilheim, Schongau und Garmisch-Partenkirchen

Die Jugendreporter von Stimmlos waren bereits in Weilheim und Schongau unterwegs. Es folgen noch Murnau und Garmisch-Partenkirchen.