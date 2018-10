08.10.2018, 11:22 Uhr

U18-Wahl in Bayreuth: Die Grünen machen das Rennen

In knapp einer Woche sind Landtagswahlen in Bayern. Zuvor durften schon Kinder und Jugendliche ihr Kreuzchen bei der U18-Wahl setzen. Insgesamt 450 Wahllokale gab es in Bayern. Christiane Scherm war bei der U18-Wahl in Bayreuth dabei.