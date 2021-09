U18-Wahl: Die Zukunft nicht in ihren Händen

"Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre - wie würden Sie sich entscheiden?" - Eine Frage, die in diesen Tagen häufig gestellt wird. Sie ist dabei immer an eine Gruppe gerichtet: Volljährige und damit Wahlberechtigte. Die machen rund 84 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Vor der Bundestagswahl findet heute aber schon die sogenannte U18-Wahl statt, durchgeführt vom Deutschen Bundesjugendring, eigens für Kinder und Jugendliche.

Hunderte Wahllokale für die U18-Wahl

Mehr als 600 Wahllokale haben heute geöffnet, die meisten davon in Schulen. So auch im Landkreis Landshut, wo die Organisatoren des Kreisjugendrings verstärkt auf die politische Bildung junger Menschen setzen. Laura Wisniewsky war dafür im ganzen Landkreis unterwegs, um über die U18-Wahl zu informieren und zu motivieren.

"Ich finde es wichtig, mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Was wissen sie denn überhaupt, über politische Themen? Wie denken sie darüber und was ist ihnen denn eigentlich selber wichtig?" Laura Wisniewsky, Kreis Jugendring

Die Wahl selbst sei dabei nur das große Finale, sagt Wisniewsky. Wirklich wichtig sei vielmehr, dass sich die junge Generation mit den Parteien und ihren Inhalten befasst. Denn natürlich haben die abgegeben Stimmen der U18-Wahl am Ende keinerlei Einfluss auf die Zusammensetzung des neuen Bundestags, sie geben aber ein Stimmungsbild ab.

Trend bei Landshuter Jugendlichen erkennbar

Bei den Landshuter U18-Wählern gibt es dabei einen Trend: Der Klimaschutz scheint ihnen besonders wichtig zu sein. Dabei fallen öfter die Stichwörter "Klimawandel" und "Flutkatastrophe".

Der nachfolgenden Generation Gehör verschaffen, auch dafür ist die U18-Wahl gedacht. Es sei schon einmal ein Anfang, so abzustimmen, meint einer der Jugendlichen: "Natürlich wäre es besser, wenn die Stimme wirklich zählen würde. Also zum Beispiel mit Wahlen ab 16. Aber es ist schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung."

Wahlen ab 16 - eine gute Idee?

Wahlen ab 16, das fordern auch mehrere Parteien. Kritiker halten aber dagegen, dass es den Befürwortern gar nicht um die Jugend selbst gehen könnte, sondern nur um das bessere Abschneiden bei der Wahl. Fakt ist aber, dass der Anteil junger Wahlberechtigter immer weiter abnimmt und die Generation über 65 prozentual größer wird. Das könnte zu einem Ungleichgewicht, auch bei der Themensetzung, führen.

Das Absenken des Wahlalters würde die Gruppe der Erstwählerinnen und Erstwähler erhöhen, sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Jedoch sei diese Schieflage demographisch bedingt. Zwischen den Jüngeren - das ist die kleinste Wählergruppe, die Erstwählerinnen und Erstwähler - und den über 60- und über 70-Jährigen - das ist eine wesentlich größere Gruppe. Da spiele es keine nennenswerte Rolle, wenn man das Wahlalter um zwei Jahre senke, so Münch.

Themen der nachfolgenden Generation

Klar sei aber auch: Das Alter spreche nicht automatisch für ein bestimmtes Wahlverhalten. "Man sollte nicht vernachlässigen, dass auch ältere Wählerinnen und Wähler durchaus in der Lage sind, sich Anliegen ihrer Kinder und ihrer Enkel zu eigen zu machen", meint Ursula Münch.

Geht es nach den U18-Wählern in Landshut, sollte die Politik aber ganz genau hinschauen, auf welche Themen die nachfolgende Generation setzt. Denn schon bei der nächsten Wahl hat ihre Stimme mehr als nur einen symbolischen Charakter.