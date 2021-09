U18-Bundestagswahl: Würzburgs Jugend würde grün wählen

In zwölf Wahllokalen im Stadtgebiet durften im Rahmen der bundesweiten Aktion in der vergangenen Woche diejenigen ihre Stimme abgeben, die bei der Bundestagswahl am 26. September noch nicht berücksichtigt werden. Bayernweit haben sich 68.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren beteiligt. In Würzburg haben 1.070 junge Menschen bei der vom Stadtjugendring in Kooperation mit youngcaritas organisierten Wahl abgestimmt.

Demokratieerfahrungen auch ohne Wahlrecht

"Neben der Erfahrung, einmal beim Wählen gewesen zu sein, geht es uns besonders darum, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit den Inhalten der Parteien auseinanderzusetzen und erste Demokratieerfahrungen zu sammeln", so Esther Schießer von youngcaritas.

Der Bayerische Jugendring (BJR) fordert seit 2005 ein aktives Wahlrecht ab dem 14. Lebensjahr für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Die hohe Wahlbeteiligung zeige, dass die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen endlich zum Gegenstand von Politik werden müsse.

Jugendliche wählten grün

Die meisten Zweitstimmen haben die Würzburger Kinder und Jugendlichen mit 22,43 Prozent den Grünen gegeben. Auch bundesweit stimmten mit 20,99 Prozent die meisten unter 18-Jährigen für die Grünen, während die Partei in Bayern mit 18,44 Prozent hinter CSU (21,15 Prozent) und sonstigen Parteien (19,95 Prozent) lag.

Die zweitmeisten Stimmen erhielt in Würzburg die SPD mit 17,38 Prozent. Fast gleich viele Kinder und Jugendliche stimmten mit 15,89 Prozent für die CSU, mit 15,61 Prozent für sonstige Parteien und mit 15,33 Prozent für die FDP. Die Linken haben 8,32 Prozent der Zweitstimmen erhalten, die AfD 5,05 Prozent.

Mehrheit der Stimmen für grünen Direktkandidaten

Bei den Erststimmen führt Sebastian Hansen (Bündnis 90/Die Grünen) mit 174 Stimmen vor Paul Lehrieder (CSU) mit 162 Stimmen, Freya Altenhöner (SPD) mit 160 Stimmen, Andrew Ullmann (FDP) mit 83 Stimmen, Simone Barrientos (Die Linke) mit 54 Stimmen, Robert Starosta (FW) mit 21 Stimmen, Thomas Herter (Die Humanisten) mit 17 Stimmen, Horst Michael Schürer (parteilos) mit 13 Stimmen, Robert Kurt Hämmelmann (die Basis) mit neun Stimmen und Stefanie Wierlemann (ÖDP) mit fünf Stimmen.