U18-Bundestagswahl: CSU beim Nachwuchs in Bayreuth vorne

In acht Tagen dürfen alle Erwachsenen bei der Bundestagswahl 2021 an die Urne, die Wahl der unter 18-Jährigen ist bereits ausgezählt. In Oberfrankens Regierungshauptstadt kürte der Nachwuchs die CSU als Wahlsieger. Mit 23 Prozent der Zweitstimmen landete die Partei bei der Bundestagswahl der U18-Jährigen in der Region Bayreuth vor der SPD (18 Prozent) und den Grünen (14 Prozent).

U18-Wahl in Bayreuth: CSU sammelt auch die meisten Erststimmen

Nach Angaben des Bayreuther Stadtjugendrings kam die CSU bei den Erststimmen sogar auf 33 Prozent. Bei der Wahl zu den Direktkandidierenden folgen die SPD (17 Prozent) und sowie die FDP und die Grünen (jeweils 13 Prozent).

Bei der U18-Wahl, die zwischen dem 13. und 17. September stattgefunden hat, wurden insgesamt 920 Stimmzettel von den Kindern und Jugendlichen aus Stadt und Landkreis Bayreuth abgegeben.

CSU auch bei Bayerns Jugendlichen auf erstem Platz

Das Stimmabgabe in Bayreuth spiegelt sich auch im bayerischen Gesamtergebnis wider: Wenn ausschließlich Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Bayern wählen dürften, wäre auch im Freistaat die CSU der Wahlsieger. Unter den 68.000 Kinder und Jugendlichen haben etwa 21 Prozent die CSU gewählt – bundesweit schafften es die CDU/CSU bei den U18-Wahlen übrigens nur auf den dritten Platz. Die zweitstärkte Partei sind in Bayern die Grünen mit rund 18 Prozent der Stimmen, auf Platz drei im Freistaat landete die SPD mit 16 Prozent,