U-Haft statt Villa: Der Fall der Masken-Millionärin Tandler

In den Masken-Untersuchungsausschuss des Landtags kam Andrea Tandler im Sommer praktisch vermummt: FFP2-Maske, Sonnenbrille, Baseballkappe. Und die 39-Jährige ging wieder, ohne irgendetwas zur Sache zu sagen. Seit Dienstag sitzt die Masken-Millionärin wegen Steuervorwürfen nun in Untersuchungshaft, zur gesamten Affäre mag sie öffentlich weiterhin nichts sagen. Nachdem schriftliche Fragen an ihre Anwältin zunächst unbeantwortet blieben, stellte eine Mitarbeiterin der Münchner Anwaltskanzlei für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht auf telefonische BR-Nachfrage klar: "Wir geben keine Stellungnahme ab."

Bedeckt gibt sich "wegen des Steuergeheimnisses" auch die Staatsanwaltschaft München I. Bekannt ist seit mehr als einem Jahr, dass gegen Tandler und ihren Partner Darius N. wegen des Verdachts der Gewerbesteuer-Hinterziehung ermittelt wird. Nach Berechnungen der SPD-Landtagsfraktion könnte es dabei um eine Summe von rund vier Millionen Euro gehen. Laut Informationen der "Augsburger Allgemeinen" stehen darüber hinaus aber weitere mögliche Steuervergehen im Raum: Der mutmaßliche Steuerschaden summiere sich auf die beträchtliche Summe von 14 bis 15 Millionen Euro.

Millionen-Provisionen durch Masken-Geschäfte

Tandler ist eine der größten namentlich bekannten Profiteurinnen aus der Notlage in der Corona-Anfangsphase. Ihr großer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Geschäftemachern waren ihre guten CSU-Kontakte - konkret: ihre Freundschaft mit der Tochter von Franz-Josef Strauß, der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier. Mit ihrer Hilfe hatte die Münchner PR-Unternehmerin schnell einen direkten Draht in Ministerien. Zusammen mit einem Partner vermittelte sie Masken der Schweizer Emix-Trading an staatliche Stellen im Bund, in Bayern und Nordrhein-Westfalen - für Provisionen in Höhe von 48 Millionen Euro.

Strafbar waren diese Geschäfte nach derzeitigem Stand wohl nicht - zum Problem könnte für Tandler und ihren Partner nun aber ihr Umgang mit dem Geld werden. Die Verhaftung der "Beschuldigten T. und N." steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft München I im Zusammenhang mit "steuerrechtlichen Vorwürfen, die Gegenstand eines bereits seit längerer Zeit geführten Ermittlungsverfahrens sind", teilte die Behörde mit.

Mögliches Steuersparmodell Grünwald

Tandler soll die Masken-Geschäfte über ihre Münchner PR-Agentur eingefädelt haben, die Millionenprovisionen sollen dann aber an eine andere Firma mit Sitz in Grünwald geflossen sein. Der Villenvorort von München gilt als kleine Steueroase: Grünwald zählt zu den Gemeinden mit dem bayernweit niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz von 240. In München ist er mit 490 mehr als doppelt so hoch. Daraus ergab sich der Verdacht des Gewerbesteuerbetrugs. Das bayerische Justizministerium bestätigte schon Ende 2021, dass es deswegen strafrechtliche Ermittlungen gebe.

Nach Informationen der "Augsburger Allgemeinen" vermuten die Ermittler, dass die Grünwalder Little Penguin GmbH vor allem gegründet wurde, um Millionen zu sparen. Aus dem "ganz aktuell vorgelegte Abschlussbericht der Steuerbehörden die Staatsanwaltschaft" gehe hervor, dass Tandler über das Unternehmen rund vier Millionen Euro Gewerbesteuer an die Gemeinde Grünwald entrichtet habe - statt ungefähr acht in München.

Zudem gegen die Ermittler den Angaben zufolge davon aus, dass Tandler und N. ihren großen Gewinn privat hätten versteuern müssen, statt über die Little Penguin Abgaben zu zahlen. Dadurch hätten sie weitere vier Millionen Euro gespart. Und schließlich sind Steuerexperten dem Bericht zufolge der Ansicht, dass durch das Konstrukt der GmbH und das Einbringen hoher Beträge eigentlich eine Schenkungssteuer in Millionenhöhe fällig gewesen wäre.

Wegen Fluchtgefahr in U-Haft?

Warum Tandler und ihr Partner in dem schon seit Monaten laufenden Ermittlungsverfahren jetzt verhaftet wurden, sagt die Staatsanwaltschaft nicht. Ein Haftgrund liegt laut Gesetz insbesondere dann vor, wenn die Vernichtung von Beweismaterial droht - oder wenn Fluchtgefahr bestehe. Im Fall Tandler und N. hatten die Ermittler nach "Spiegel"-Informationen offenbar befürchtet, die Beschuldigten könnten sich ins Ausland absetzen. Bei ihren Ermittlungen hätten Steuerfahnder intensiv mögliche Bezüge der Beschuldigten ins Ausland geprüft und untersucht, ob sie außerhalb Deutschlands – zum Beispiel in der Schweiz – über Wohnungen oder Gelddepots verfügen. Zudem seien internationale Geldflüsse überprüft worden.

In Grünwald sollen die beiden Masken-Vermittler übereinstimmenden Medienberichten zufolge Villen erworben haben, zudem hätten sie kiloweise Gold gekauft. Im "Spiegel" war vor einigen Monaten von insgesamt 50 kg Gold in Barren die Rede: Aus Chatnachrichten, die Ermittler ausgewertet hätten, gehe hervor, dass es anfangs gar nicht so einfach gewesen sei, geeignete Bankschließfächer für die Goldbarren zu finden.

Grüne: "Widerliche Bereicherung" muss hart bestraft werden

Der Grünen-Landtagsabgeordnete und Vize-Vorsitzende des Masken-Untersuchungsausschusses, Florian Siekmann, sagte dem BR: "Wir hatten schon früh den Verdacht, dass Tandler bei der Gewerbesteuer betrogen haben könnte." Der Maskendeal sei an Skrupellosigkeit und Gewinnsucht kaum zu übertreffen. Tandler habe irrsinnige Provisionen erbeutet und dann noch versucht, sie in das Steuerparadies Grünwald zu verschieben. "Diese widerliche Bereicherung an der Not der Menschen muss hart bestraft werden." Auf Twitter betonte der SPD-Abgeordnete Markus Rinderspacher: "Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaft durchgreift."

Der Masken-Ausschuss-Vorsitzende Winfried Bausback (CSU) sagte, als Abgeordneter kommentiere er Entscheidungen unabhängiger Gerichte und Strafverfolgungsbehörden nicht. Unabhängig von den strafrechtlichen Vorwürfen sei für ihn aber nach wie vor nicht nachvollziehbar, "wie man eine so tiefgreifende Krise zur Grundlage eines Geschäftsmodells machen könne, "wenn gleichzeitig Tausende von ehrenamtliche und Hauptamtliche sich unter Einsatz ihrer Gesundheit einsetzen".

Bei Steuerhinterziehung droht mehrjährige Haft

Trotz der Untersuchungshaft gilt für Tandler weiterhin die Unschuldsvermutung. Sollte es aber zu einem Prozess und einer Verurteilung kommen, droht der 39-Jährigen eine mehrjährige Haft. Das Gesetz sieht für eine einfache Steuerhinterziehung eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Haft vor, für "besonders schwere Fälle" eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Eine zentrale Rolle spielt dabei jeweils, wie viele Steuern hinterzogen worden. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs sollte eine Steuerhinterziehung in Millionenhöhe in der Regel eine Gefängnisstrafe zur Folge haben. Eine Aussetzung zur Bewährung (bei einer Strafe bis zwei Jahre) ist nur "bei besonders gewichtigen Milderungsgründen" möglich.

Das Strafmaß hängt stark vom Einzelfall und den jeweiligen Umständen ab. Prominente Beispiele: Unternehmer und FC-Bayern Manager Uli Hoeneß wurde wegen 28,5 Millionen Euro zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, nach der Hälfte aber vorzeitig entlassen. Starkoch Alfons Schuhbeck wehrt sich aktuell dagegen, dass er wegen Steuerhinterziehung von 2,3 Millionen Euro zu für drei Jahre und zwei Monate hinter Gitter soll.