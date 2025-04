"Weiß nie, was passiert": Unterwegs mit Münchens U-Bahn-Wache

Erika Walleitner wirft so schnell nichts aus der Bahn. Beleidigungen gehören zu ihrem Berufsalltag, sogar Pfefferspray hat sie schon eingeatmet – unfreiwillig. Die kleine Frau mit dem strengen Pferdeschwanz ist Einsatzleiterin vom Dienst bei der Münchner U-Bahnwache. Und doch gibt es Situationen, die auch Erika Walleitner an ihre Grenzen bringen.

Anzeige wegen Nötigung und Hausverbot gegen Pöbler

Münchner Hauptbahnhof, Untergeschoss. Walleitner und ihr Kollege Markus Schlechtizky-Karmann weisen einen schlafenden Mann höflich darauf hin, dass er dort nicht bleiben dürfe und schicken ihn zur Bahnhofsmission. Der Mann mit der blauen Jacke ignoriert die Aufforderung, bleibt uneinsichtig. Dann nimmt Erika Walleitner ihm seinen Rucksack weg. Er schreit ihr entgegen: "Was machen? Kurwa!" – und spuckt ihr mitten ins Gesicht. Sie wischt es mit dem Handrücken ab, sagt später trocken: "Ich denke, er war durch meine weibliche Stimme nicht ganz angetan. Und egal was ich gesagt habe, er ist sofort in die Luft gegangen."

Die Konsequenzen für den Mann: Eine Anzeige wegen Nötigung und Hausverbot im Bahnhof. Zwar mag das eine Ausnahmesituation gewesen sein. Doch Walleitner und ihr Kollege Schlechtizky-Karmann müssen jeden Tag damit rechnen, dass irgendetwas eskaliert. Oder irgendwer. Kontrovers - Die Story hat die beiden ein Wochenende lang bei ihren Schichten durch München begleitet.

"Wenn ich heute in die Arbeit gehe, ich weiß nie, was passiert"

Es sei genau diese Abwechslung, sagt Markus Schlechtizsky-Karmann, die ihn schon so lange im Job halte: "Wenn ich heute in die Arbeit gehe: Ich weiß nie, was passiert. Für mich wäre es sehr anstrengend oder schwierig, über einen längeren Zeitraum einen Beruf zu machen, wo jeden Tag das Gleiche passiert. Deswegen bin ich hier seit 23 Jahren gut aufgehoben."