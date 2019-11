U-Bahn-Schubser stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen U-Bahn-Schubser, der zur Oktoberfestzeit einen 39-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben soll, war erfolgreich. Wie die Polizei mitteilt, hat sich jetzt ein Münchner gestellt. Der 48-Jährige meldete sich bei der Polizeiinspektion in Milbertshofen.

Münchner Schubser kann sich an nichts erinnern

In einer ersten Vernehmung gab der Tatverdächtige nach Auskunft eines Sprechers an, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können. Am 3. Oktober kurz nach Mitternacht soll er am U-Bahnhof Scheidplatz mit einem 39-jährigen Münchner in Streit geraten sein, als dieser dort mit seinem Fahrrad ausstieg.

Tatverdächtiger attackierte Opfer mit einem Schirm

Der Tatverdächtige schlug laut Polizei mit einem Regenschirm auf den Kopf des Radlers ein. Im anschließenden Gerangel schubste er den 39-Jährigen ins Gleis, so dass dieser mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Als die Polizei Anfang Oktober über den Fall berichtete, hieß es noch, dass beide Männer ins Gleis gestürzt seien. Dieser Darstellung widersprach ein Polizeisprecher heute. Der Tatverdächtige habe sein Opfer vom Bahnsteig gestoßen, er selbst sei nicht ins Gleis gefallen.