Auf dem Weg zur Weltstadt: 50 Jahre Münchner U-Bahn

Olympische Spiele bringen zusätzlichen Schwung

Die Bauarbeiten beginnen 1965 am Nordfriedhof. Als im darauffolgenden Jahr bekannt wird, dass die Olympischen Spiele 1972 in München stattfinden sollen, kommt der Bau der U-Bahn erst recht in Schwung. In nur siebeneinhalb Jahren wird die erste Linie fertig: die U6 zwischen Kieferngarten und Goetheplatz - rund zwölf Kilometer lang.

Pünktlich zu den Olympischen Spielen 1972 ist dann auch die U-Bahn-Linie 3 zum Olympiazentrum fertiggestellt. Tatsächlich ist die Münchner U-Bahn damals deutlich moderner als ihre Vorbilder in Hamburg oder Berlin. Abläufe wie Anfahren und Bremsen erfolgen automatisiert.

Krater-Unglück von Trudering fordert drei Tote

In den 80er-Jahren wächst die U-Bahn in alle Richtungen. Neue Linien kommen dazu, bestehende werden verlängert - ab den 90er-Jahren bis in die Stadtrandbezirke. Doch der U-Bahn-Ausbau hat auch Schattenseiten. Als 1994 in Trudering ein neuer Tunnel gegraben wird, dringt Grundwasser ein.

Das Gestein über dem Tunnel sackt nach unten. Auf der Straße tut sich ein riesiger Krater auf, der einen Bus in die Tiefe reißt. Dabei kommen drei Menschen ums Leben, 36 weitere werden zum Teil schwer verletzt. Es ist das schwerste Unglück in der Geschichte des Münchner U-Bahn-Baus.

103 Kilometer Streckennetz

Die bislang letzte Erweiterung im Jahr 2010 verlängerte die U3 bis nach Moosach. Heute ist das Streckennetz der Münchner U-Bahn 103 Kilometer lang. Und noch immer donnern 155 Doppeltriebwagen des allerersten U-Bahn-Typs A, die ab 1967 gebaut wurden, durch den Münchner Untergrund. An ein "Erlebnis wie die Seilbahnfahrt auf die Zugspitze" denkt heute jedoch kaum noch einer.