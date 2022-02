U-Ausschuss Maske benennt Huml, Hohlmeier und Spahn als Zeugen

39 Zeugen umfasst die Liste, auf die sich der Untersuchungsausschuss Maske heute im Bayerischen Landtag verständigt hat. Darunter sind prominente Namen, etwa die frühere Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), die Europaabgeordnete und Tochter des früheren Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß, Monika Hohlmeier (CSU), sowie die Tochter des früheren CSU-Ministers und Generalsekretärs Gerold Tandler, Andrea Tandler. Auch der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) werden geladen. Der Ausschussvorsitzende, der frühere Justizminister Winfried Bausback (CSU), erklärte nach der Sitzung im BR-Interview, es gehe darum, die Maskengeschäfte aufzuklären, aber auch die Behördenstrukturen zu verbessern.

Emix-Deal als erster Fall für den U-Ausschuss Maske

Als erstes Maskengeschäft nimmt sich der Untersuchungsausschuss den Abschluss mit der Schweizer Firma Emix Trading vor. Fast alle der bisher geladenen Zeugen sollen zu diesem Themenkomplex aussagen. Der Emix-Deal sei eines der ersten Maskengeschäfte und eines mit den höchsten bisher bekannten Provisionen gewesen, betonte der Vize-Ausschussvorsitzende Florian Siekmann (Grüne).

Die Emix-Masken waren für den Freistaat mit Abstand die teuersten. Immer wieder gab es darüber hinaus Medienberichte, dass auch deren Qualität fragwürdig war. Bei den von Emix Trading gelieferten Masken des Herstellers Lanxin ist dies belegt.

Viele Fragen seien nach wie vor offen, so Siekmann. "Allein mit den Akten lässt sich die Aufklärung nicht bewerkstelligen. Wir sind darauf angewiesen, mit den Menschen zu sprechen, die damals im Einsatz waren. Wenn uns Lücken auffallen, werden wir das Gesundheitsministerium auffordern, Material nachzuliefern."

Interne Papiere belegen Masken-Chaos in Bayern

BR Recherche sind interne Dokumente des Gesundheitsministeriums und des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zugespielt worden. Sie weisen Lücken und Widersprüche auf und belegen unter anderem, dass Bayern Tests und Desinfektionsmittel gekauft hatte, die nicht für den Kampf gegen das Corona-Virus geeignet waren. In Artikellisten tauchen zudem mehrfach Masken und andere Schutzausrüstung ohne Angaben von Marke oder Hersteller auf. Andere Posten konnte selbst das LGL nicht mehr zuordnen und 96.000 Masken aus dem Emix-Deal gelten demnach als verschwunden.

Da die Dokumentation in Bayern Lücken aufweist, wurde ein veröffentlichter Mailverkehr aus Nordrhein-Westfalen in die Beweisliste des Untersuchungsausschusses aufgenommen. Denn beide Bundesländer hatten gemeinsam bei Emix Trading bestellt. In den nordrhein-westfälischen Unterlagen finden sich etliche Masken-Zertifikate, die dem Freistaat laut bayerischem Gesundheitsministerium nicht vorliegen.

Opposition: "Heilloses Durcheinander"

Markus Rinderspacher, für die SPD im Untersuchungsausschuss Maske, erklärte im BR-Interview, gerade zu Beginn der Pandemie habe es im Corona-Arbeitsstab der Staatsregierung "statt eines koordinierten Vorgehens ein heilloses Durcheinander und volles Chaos" gegeben.

Ähnlich fällt das Fazit von Florian Siekmann aus. In den ersten Monaten der Pandemie hätten sich alle Beteiligten in einer Stresssituation befunden, so der Abgeordnete der Grünen. Die Verantwortung der Regierung sei es aber, dann möglichst schnell Strukturen und Verfahren zu schaffen, um eine solche Situation zu bewältigen. "Was ich aus den Akten lese - gerade aus dieser ersten Zeit – ist, dass das nicht funktioniert hat. Entsprechend chaotisch sind Beschaffungen abgelaufen und entsprechend schwierig ist es, das für uns überhaupt noch nachzuvollziehen."

Zeugenbefragung nach Faschingsferien

Der Untersuchungsausschuss Maske überprüft mehrere fragwürdige Geschäfte, die über CSU-Kontakte zu Stande kamen. Dabei flossen Millionenprovisionen, von denen unter anderem die CSU-Größen Alfred Sauter und Georg Nüßlein sowie Andrea Tandler profitierten. Untersuchungsgegenstand ist aber auch das Verhalten staatlicher Stellen und Behörden bei den fragwürdigen Geschäftsabschlüssen.

Am 11. März kommt der Untersuchungsausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dann sind die ersten fünf Zeugen geladen.