Typen, Tiere, Witzfiguren – Ausstellung Molliköpfe in Kitzingen

Mit dem Lockdown ab Montag fällt auch der Startschuss für die 5. Jahreszeit ins Wasser. Fasching, Fastnacht, Karneval – die feuchtfröhlichen Feiern am 11.11. in Köln, Mainz oder Düsseldorf – auch das fällt alles aus. Wer sich dennoch etwas von den närrischen Tagen bewahren möchte, sollte das Deutsche Fastnacht Museum in Kitzingen besuchen. Dort wird der Fasching am Leben gehalten. Am Samstag wird die Sonderausstellung "Typen, Tiere, Witzfiguren. Molliköpfe in der Fastnacht" eröffnet.

Die Geschichte der Schwellköpfe

Molliköpfe – das sind übergroße Stülp-Masken aus Pappmaschee. Entstanden sind sie zwischen 1920 und 1960 in Thüringen. Nach der deutsch-deutschen Teilung hat sich die Produktion ins hessische Hünfeld verlagert. Doch auch dort war 1991 Schluss. Die Molliköpfe sind seitdem Sammlerstücke und längst eine Rarität. Gut 20 Köpfe – auch Tierdarstellungen – werden ab Samstag in Kitzingen gezeigt. Dazu Fotos von Faschingsumzügen, bei denen Molliköpfe getragen wurden.