TV, Radio, Online - die Bundestagswahl im Fokus des BR

Ein Großereignis für Medienhäuser wie den BR

Die Vorbereitungen laufen seit Monaten, denn am Sonntag werden die Journalisten des BR nicht nur in Berlin aus dem Hauptstadtstudio berichten, sondern auch von den Wahlpartys der Parteien. Dazu kommt die bayerische Perspektive. Die ist BR-Chefredakteur Christian Nitsche ganz wichtig. "Jeder will natürlich wissen, wer hat in seinem Wahlkreis gewonnen, wie ist das Ergebnis für Bayern. Da liefern wir mit dutzenden Reportern vor Ort und in Berlin exzellenten Service wie ich meine, im Hörfunk und im Fernsehen und auch online."

Das BR Fernsehen wird schon ab 17.15 Uhr aus dem Wahlstudio in München Freimann berichten, die Hörfunkwellen Bayern1, Bayern3 und BR 24 Radio steigen um 18 Uhr ein. Sofort gibt‘s dann die ersten Prognosen zum Wahlausgang. Bei BR24 online können Sie das Ganze auch im Liveticker verfolgen.

Dichtes Korrespondentennetz mit Live-Berichten

In allen Regierungsbezirken stehen angestammte BR-Korrespondenten an Brennpunkten der Wahl bereit, um jederzeit live zu berichten, wie Kandidaten und Kandidatinnen und deren Unterstützer auf die Hochrechnungen reagieren. Diese flächendeckende Live-Berichterstattung mit 23 Außenstellen in allen Regierungsbezirken wird noch ergänzt durch Reportagen aus Orten mit besonderen Konstellationen.

Die Grundlage für die Reaktionen von der Basis liefern die Zahlen in Infratest Dimap. Von der Prognose kurz nach 18 Uhr über die erste Hochrechnung nur wenig später bis hin zum vorläufigen amtlichen Endergebnis hält der BR seine Zuschauer, Hörer und Nutzer ständig auf dem Laufenden. Live-Schalten nach Berlin zu den ersten Auftritten und Reaktionen der Spitzenkandidaten werden zu den Höhepunkten des Abends zählen.

Erst Kopf-an-Kopf Rennen, dann Koalitionspoker

Der Wahlabend an diesem 26. September dürfte wohl so spannend werden wie noch nie. Nach den letzten Umfragen liegen die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und CDU/CSU mit ihrem Bewerber Armin Laschet, in der Gunst der Wähler ziemlich gleichauf. Dazu die Frage, ob Annalena Baerbock mit den Grünen den Trend der enttäuschenden Umfrageergebnisse drehen kann. Es liegt viel Spannung in der Luft. Und die dürfte sich kaum legen, wenn die Hochrechnungen die ersten belastbaren Ergebnisse liefern.

Denn dann geht es um die Frage, wer mit wem eine Mehrheit im Bundestag bilden könnte und wer das mit wem auch tun würde. Die Zahl der möglichen Koalitionen wird viel Stoff für die Diskussionen der Spitzenpolitiker liefern. Die BR-Journalisten werden bei ihren Analysen von Ursula Münch unterstützt. Die Professorin leitet die Akademie für Politische Bildung in Tutzing und kennt die Parteien und deren Personal aus jahrelanger Beobachtung.