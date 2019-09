TV-Geräte-Unternehmerin Helene Metz feiert 95. Geburtstag

Am 2. September 1924 wurde sie als Helene Metzner in Fürth geboren. Als 16-Jährige jobbte Helene zum ersten Mal in den Ferien in den Metz-Werken. 1941, nach Abschluss der Handelsschule, wurde sie dort Kontoristin und lernte den Gründer des Unternehmens und TV-Pionier Paul Metz, kennen. 1967 heirateten die beiden und führten das Fernseh-, und Blitzgeräte-Unternehmen bis zum Tod Pauls 1993. Nach dem Tod ihres Mannes übernahm Helene Metz die Leitung des Unternehmens, für dessen Unabhängigkeit und Überleben sie auf einem immer enger werdenden Markt bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen am 31. Juli 2010 kämpfte. Damals zog sie sich 86-jährig aus der Geschäftsführung zurück, blieb aber im Aufsichtsrat.

Kämpfen für das Vermächtnis ihres Mannes

Bis zum Schluss setzte sie sich für ihr Unternehmen ein, obwohl ihr nach dem Tod ihres Mannes 1993 wohl einige Kaufangebote für die Metz-Werke vorlagen. Der Geschäftsführer eines der zwei Nachfolgeunternehmen der Metz-Werke, Norbert Kotzbauer, erinnert sich: "Sie sagte: 'Ich mache weiter für meinen Mann, für meine Mitarbeiter und für meine Händler. Ich kämpfe mit allem, was ich habe.'" Das Überleben des gemeinsam mit Paul Metz geschaffenen Lebenswerks war sein Vermächtnis und ihr Auftrag bis sie sich 2010 aus der Geschäftsführung zurückzog.