TV-Event des Jahres - Die Fastnacht in Franken kommt

Am Freitag strahlt BR Fernsehen ab 19.00 Uhr rund drei Stunden lang die Kultsendung "Fastnacht in Franken" aus. Fastnachtstars wie "Dreggsagg" Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn und der Mann am Klavier Matthias Walz geben der Sendung eine besondere Würze. Die Zuschriften ihrer Fans zeigen, dass viele die Fastnacht in Franken herbeisehnen. Die Menschen in Bayern warten auf die Sendung aus Veitshhöchheim.

Politiker und Publikum dabei

In diesem Jahr gibt es wieder eine Fastnacht in Franken mit Publikum. Zugelassen sind 150 Zuschauerinnen und Zuschauer – rund 25 Prozent der üblichen Publikumsstärke. Auch Ehrengäste sind geladen, wie die Landtagspräsidentin, der Ministerpräsident, alle bayerischen Ministerinnen und Minister, sowie die Fraktionsspitzen der im Landtag vertretenen Parteien. Die Anwesenheit der Politik-Prominenz ist das Salz in der Suppe der Fastnacht in Franken.

Fastnacht in Franken in Corona-Zeiten

Es gibt Millionen von Fans der Fastnacht in Franken. Die Sendung findet unter strengen Hygienebedingungen statt, strenger als es der Gesetzgeber vorgibt. Alle Gäste und Mitwirkende werden getestet. Die Gesundheit steht für BR und Fränkischen Fastnacht-Verband an oberster Stelle.

Neben den Klassikern der Sendung sind in diesem Jahr auch neue Gesichter auf der Bühne in Veitshöchheim zu sehen: Kabarettist Christoph Maul aus Schillingsfürst. Und das Tanzmariechen Aenne Rebhan aus Coburg feiern Premiere bei der "Fastnacht in Franken", ebenso das Tanzpaar René Skopura und Lena Meyer aus Marktredwitz. Es gibt auch heuer einige Jubilare: Peter Kuhn ist seit 30 Jahren dabei, Waltraud & Mariechen haben mit 25 Jahren Silberhochzeit. Andere kommen heuer nicht, wie die Altneihauser Feierwehrkapell'n.

Fränkische Narren lassen sich nicht unterkriegen

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt. Im vergangenen Jahr sendete das BR Fernsehen eine etwas andere, kreative Ausgabe der Traditionssendung – coronabedingt ohne Publikum und nicht live. Auch in diesem Jahr wird die Sendung aus Sicherheitsgründen vorab unter Live-Bedingungen aufgezeichnet.