TV-Duell: "Wir haben bewusst auf viele Regeln verzichtet"

Heute Abend treffen Markus Söder und Ludwig Hartmann im TV-Duell aufeinander. Welche Regeln gibt es?

Wir haben bewusst auf viele Regeln verzichtet. Wir wollen ein interessantes Gespräch, in dem man sich auch mal ins Wort fallen darf. Wir lassen aber Stoppuhren mitlaufen, damit sichergestellt ist, dass nicht ein Spitzenkandidat deutlich mehr Redezeit als der andere erhält. Wir werden aber auch hier keine Erbsen zählen. Wir werden lediglich zwei Mal während der Sendung die Zeiten sagen, dann kann sich jeder Politiker daran orientieren.

Erstmals trifft in Bayern bei einem TV-Duell ein CSU-Politiker auf einen Grünen. Was haben Sie für Erwartungen an dieses Duell und was sind die Themenkomplexe, die angesprochen werden?

Es prallen hier zum Teil ganz unterschiedliche Politikkonzepte aufeinander. Das dürfte ganz spannend werden. Welche Themen angesprochen werden, verraten wir nicht. Die Politiker müssen sich schlicht auf alles einstellen, was im Wahlkampf relevant ist. Klar ist aber auch, dass man in einer Stunde Duell unmöglich eine ganze Palette an Themen durchdiskutieren kann.

Ich bin ganz gespannt, wie die Kontrahenten miteinander umgehen. Gleicht das Duell eher einem rasanten Eishockeyspiel, oder eher einem Tennismatch mit langen und kurzen Bällen und mit plötzlichem Tempowechsel. Ich glaube, eher letzteres. Aber ich lasse mich überraschen.

Ein Duell zwischen CSU und Grüne – bekommen die anderen Parteien auch noch genügend Raum?

Das Duell ist nur ein Baustein in einem großen Gesamtpaket, das insgesamt sicherstellt, dass die Parteien ihre politischen Bedeutung entsprechend zu Wort kommen. Wir werden zum Beispiel am Freitag einen 5-Kampf mit den Parteien senden, die zuletzt gute Chancen hatten, in den Landtag einzuziehen. Daneben gibt es Wahlarenen mit den Landtagsparteien, Portraits auch der ganz kleinen Parteien. Ich halte das insgesamt für ausgewogen.