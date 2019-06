TV Dingolfing: Nach sechs Jahren wieder zweite Bundesliga

Die Volleyballdamen des TV Dingolfing spielen kommende Saison in der zweiten Bundesliga. Das hat der TV Dingolfing am Mittwoch bekannt gegeben. Demnach bekam der Verein vom Vorstand der Volleyball-Bundesliga die Lizenz erteilt.

Somit gibt es nach sechs Jahren Pause ab September wieder Zweitliga-Volleyball in Dingolfing zu sehen. Die Premiere in der zweiten Liga 2019/2020 findet am 14. September mit der Begegnung gegen Dresden in Grimma (Landkreis Leipzig) statt.

Mannschaft bleibt regional

Der Großteil der letztjährigen Mannschaft wird bestehen bleiben. Nur Spielerinnen aus der Region und keine professionellen Akteure sollen Platz in der Mannschaft finden, teilt der Verein weiter mit. Auch finanziell soll die "Mission zweite Bundesliga" alleinig über Partner aus der regionalen Wirtschaft und der Kommune ermöglicht werden, heißt es.

Neben 2013 war der TV Dingolfing schon einmal in den 90er Jahren zweitklassig.