TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann gestorben

Sie war eines der Gesichter der Medizin im deutschen Fernsehen. 34 Jahre lang – von 1973 bis 2007 – moderierte Antje-Katrin Kühnemann im BR Fernsehen die Sendung "Die Sprechstunde – Ratschläge für die Gesundheit" und ab 1989 den "ARD-Ratgeber Gesundheit". Nun ist die Moderatorin und Medizinerin im Alter von 80 Jahren gestorben, wie dem BR aus dem Freundeskreis bestätigt wurde.

Kühnemann studierte Medizin an der LMU

Antje-Katrin Kühnemann wollte ursprünglich gar nicht Ärztin, sondern Kunsterzieherin werden. Doch sie entschied sich um und begann, neben ihrem Medizinstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München im Studienprogramm des Bayerischen Rundfunks als Fernsehansagerin zu arbeiten. Was zunächst ein Studenten-Job war, entwickelte sich schnell zu einer richtigen TV-Karriere.

Neben von ihr moderierten Kindersendungen, einer Gymnastik-Sendereihe und verschiedenen Folgen des Telekollegs moderierte sie zusammen mit Hans-Joachim Kulenkampff die Quizsendung "Wie hätten Sie‘s denn gern?"

Schwierige medizinische Themen einfach erklärt

Doch ihre große Popularität fußte vor allem auf "Die Sprechstunde – Ratschläge für die Gesundheit". Mit ihrem Fachwissen als Ärztin beeindruckte sie nicht nur das Publikum, sondern auch manch medizinische Koryphäe. Insbesondere ihre Fähigkeit, schwierigste Sachverhalte für den Laien verständlich zu erklären, machten sie bekannt und beliebt.

Neben ihrer Tätigkeiten im Fernsehen war sie als ärztliche Leiterin eines Sanatoriums in Rottach-Egern tätig. Darüber hinaus schrieb sie medizinische Kolumnen und Bücher, hielt Vorträge und moderierte verschiedene Veranstaltungen zu medizinischen Themen.

Zahlreiche Auszeichnungen

Als Schirmherrin des Vereins zur Förderung der Behandlung Brandverletzter und Botschafterin der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung setzte sie sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen ein. Nicht zuletzt deshalb erhielt sie viele Ehrungen und Auszeichnungen wie das Bundesverdienstkreuz, den Bayerischen Verdienstorden, die Hartmann-Thieding-Medaille des Hartmannbundes und den Bambi.

Kühnemann war zuletzt auf Hilfe angewiesen: "Das Schlimmste ist, dass ich selbst kaum mehr aufstehen kann, dass ich kaum mehr Kraft habe und auf die Hilfe anderer angewiesen bin", berichtete sie damals der "Abendzeitung" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Kurz vor ihrem 80. Geburtstag hatte die Ärztin gesagt, dass sie keine Angst vor dem Tod habe, was mit ihrem 2021 verstorbenen Mann zu tun hat, den sie bis zu seinem Tod gepflegt hat. "Ich freue mich auf das Wiedersehen mit ihm und habe die Hoffnung, dass sich nach meinem Tod unsere Energien wiedertreffen", sagte Kühnemann vor wenigen Wochen.