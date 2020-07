Tutzinger Hütte: Berufungsverhandlung um schweren Unfall

Er war bei einer Hüttenübernachtung in den Bergen aus dem ersten Stock gefallen und hatte sich schwer verletzt. Ein Wanderer aus Grafing im Landkreis Ebersberg hatte deshalb geklagt: Seiner Ansicht nach sind der damalige Hüttenwirt und der Deutsche Alpenverein an dem Unglück schuld. Das Landgericht München gab dem Verunglückten im vergangenen Jahr nur teilweise recht. Auch er trage eine Mitschuld, so das Gericht. Am Oberlandesgericht geht es deshalb nun erneut um seine Forderung nach Schadensersatz.

Wanderer war alkoholisiert

Der Familienvater hatte mit einem Freund die Benediktenwand bestiegen und wollte nach einem feuchtfröhlichen Abend in der Tutzinger Hütte übernachten. Wie sich später herausstellte, hatte der Grafinger fast zwei Promille Alkohol im Blut. Als er in der Nacht von der Toilette zurückkam, verwechselte er seine Zimmertür mit einer Fluchttür. Er trat auf die dahinterliegende Gitterplattform, strauchelte und stürzte dreieinhalb Meter tief auf eine Steinmauer. Die Plattform hatte kein Geländer.

DAV und Hüttenwirt sollten Schäden teilweise ersetzen

Das Landgericht München wertete das als Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht und urteilte: Der Hüttenwirt und die Sektion Tutzing des Deutschen Alpenvereins sollen dem Verunglückten von allen Schäden, die nach dem Unfall entstanden sind oder noch entstehen, 60 Prozent ersetzen.

Der Wanderer trage auch eine Mitschuld, da er stark alkoholisiert gewesen sei und die Kennzeichnung der Fluchttür nicht beachtet habe, so der Richter. Alle Beteiligten gingen in Berufung. Jetzt muss das Oberlandesgericht entscheiden.