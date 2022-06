"Tut einem schon weh": Zerstörte Jagdstände häufen sich

Hans Fürst geht zu seinem Jagdstand in Aretsried im Landkreis Augsburg, dort ist er seit mehr als 35 Jahren Jäger. Jetzt ist sein Hochsitz voll intakt. Vor rund zwei Jahren war das anders. Als er am Morgen zu seiner Kanzel ging, wunderte er sich unterwegs noch, warum er sie von Weitem noch nicht sehen konnte – dann wusste er warum: Der rund dreieinhalb Meter hohe Jagdstand lag flach auf dem Boden, das Dach war abgerissen, Holzbalken gebrochen, der Hochsitz war weitgehend zerstört.

"Die wurde umgerissen. Man konnte das hinterher noch feststellen: Man hat ein Seil unten drumherum gemacht und irgendwie am Auto angehängt und hat sie erstmal, weil sie nicht gleich umgefallen ist, zirka vier Meter gezogen, und nach den vier Metern ist sie dann umgekippt. Tut einem dann schon weh, wenn man das selber aufgebaut hat", erinnert sich Fürst. Er ist sich sicher, dass nicht der Wind Schuld war. Schließlich habe man Schleifspuren am Boden gesehen.

Angesägte Leitern und gelockerte Schrauben

Fürst ist Vorstand der Jägervereinigung Augsburg. Er sagt, dass es solche Fälle zwar immer mal wieder gibt, aber dass sowas heuer schon sehr häufig passiert ist. Vor allem in den Kreisen Augsburg und Dillingen wurden Jagdstände umgerissen, angezündet, Leitern wurden angesägt oder Schrauben an den Sprossen gelockert. Verletzt wurde bislang niemand. Aber Fürst geht mittlerweile schon anders auf seinen Hochsitz als früher.

"Wo man sich ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn man in der Früh oder nachts auf den Ansitz geht und man kann nicht beurteilen: Ist jetzt eine Schraube gelockert oder ist was angesägt, weil man sieht‘s ja bei Nacht nicht. Man geht halt schon mit einem Gefühl auf die Leiter, wo man erstmal an jeder Trittsprosse rüttelt und schaut: Ist sie auch fest?", sagt Fürst. Man könne war schon noch zur Jagd gehen, man sei halt jetzt vorsichtiger.

Fälle auch in anderen Regionen

Auch im Allgäu gab es vergangenes Jahr einige Fälle und in andere Regionen Bayerns kennt man das Problem ebenfalls schon seit einigen Jahren. Etwa in Unterfranken und Niederbayern.

Bisher keine heiße Spur

Warum jemand sowas macht, kann sich Jäger Hans Fürst nicht wirklich erklären. Er meint, dass – auch durch die Pandemie – mehr Leute Zeit im Wald verbringen. Fürst kann sich vorstellen, dass manche solche Aktionen als Abenteuer sehen. Er glaubt nicht, dass da irgendein kriminelles Netzwerk dahintersteckt.

Die Schäden belaufen sich laut Polizei jeweils auf mehrere hundert, bzw. mehrere tausend Euro. Die Beamten in Dillingen und Augsburg ermitteln derzeit in rund 20 Fällen seit vergangenem Herbst, auch sie sprechen von einer Häufung, wie Christian Budusca von der Augsburger Polizei sagt, aber: "Derzeit liegen in uns keine konkreten Hinweise auf einen Zusammenhang der Fälle vor, wir können aber auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt", sagt Budusca.

Auch eine heiße Spur fehle bislang. Konkrete Angaben zum Stand der Ermittlungen könne man aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht machen.

Jäger Hans Fürst hofft, dass die Fälle wieder zurückgehen, dass man "dann wieder mit Ruhe zur Jagd gehen kann ohne dass man sich Sorgen machen muss, ob da was angesägt ist, weil abstürzen mag ich da jetzt in der Nacht auch nicht unbedingt", sagt der Jäger.