Turnschuhe im Schneesturm - junges Paar auf Zugspitze gerettet

Die Bergwacht hat ein junges Paar (beide 20 Jahre alt) aus einem Schneetreiben auf der Zugspitze gerettet. Die junge Frau war bereits leicht apathisch, als das Rettungsteam von insgesamt 15 Leuten bei dem Paar ankam. "Im Tal hat es aus Kübeln geschüttet", sagte Einsatzleiterin Regina Poberschnigg. Bei einem solchen Wetter auf die Zugspitze zu wandern, sei unvernüftig. Denn statt Regen gebe es dort Schnee und Minusgrade.

Aufbruch bei sehr schlechtem Wetter

Die jungen Leute waren am Montagmorgen nach einer Übernachtung auf der Wiener-Neustädter-Hütte (2.209 m) aufgebrochen, obwohl das Wetter sehr schlecht war, es schneite und ein heftiger Sturm wütete. Am Stopselzieher-Klettersteig auf rund 2.500 Meter Höhe kamen die beiden nicht mehr weiter und riefen per Handy die Bergrettung.

Den Bergwachten gelang es, das Paar trotz widriger Umstände sicher wieder ins Tal nach Ehrwald in Tirol zu bringen.